Sivasspor devler ligi aşkına

Sivasspor, Süper Lig'in 33. hafta maçında evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi ve puanını 60'a yükseltti.

Yiğidolar,Trabzon'un Konya'ya yenilmesi sonrası rakibi ile puan farkını ikiye indirdi ve ligi 2. sırada bitirip Şampiyonlar Ligi bileti alma şansını son haftaya taşımayı başardı.

YATABARE FİŞİ ÇEKTİ

Dünkü maçta Gençlerbirliği karşısında 29. dakikada Kone, penaltıdan takımını 1-0 öne geçirmeşi başardı. İkinci yarıda da rakibine göre daha etkili olan Sivasspo, 67'de Erdoğan Yeşilyurt'un asistinde Yatabare'nin golüyle maçta farkı ikiye çıkardı. G.Birliği'ni 2-0'la geçen Sivasspor, Süper Lig'in son haftasında Göztepe'ye konuk olacak.

GALİBİYETİ HAK ETTİK!

Sivasspor hocası Rıza Çalımbay, Gençlerbirliği karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Çalımbay, "İyi oynadık ve sonuca gittik. Mutluyuz" dedi