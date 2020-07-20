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    • Spor
    • 20.07.2020 Gazete
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    devler ligi aşkına

    Yiğidolar, ’ni Kone ve Yatabare’nin golleriyle ıkytı. ’un ’ya yenilmesiyle ligi 2. sırada bitirip Devler Ligi’ne katılma şansını son haftaya taşıdı.

    Sivasspor devler ligi aşkına

    Sivasspor, 'in 33. hafta maçında evinde 'ni 2-0 yendi ve puanını 60'a yükseltti.

    Yiğidolar,'un 'ya yenilmesi sonrası rakibi ile puan farkını ikiye indirdi ve ligi 2. sırada bitirip Şampiyonlar Ligi bileti alma şansını son haftaya taşımayı başardı.

    YATABARE FİŞİ ÇEKTİ
    Dünkü maçta Gençlerbirliği karşısında 29. dakikada Kone, penaltıdan takımını 1-0 öne geçirmeşi başardı. İkinci yarıda da rakibine göre daha etkili olan Sivasspo, 67'de Erdoğan Yeşilyurt'un asistinde Yatabare'nin golüyle maçta farkı ikiye çıkardı. G.Birliği'ni 2-0'la geçen , Süper Lig'in son haftasında Göztepe'ye konuk olacak.

    GALİBİYETİ HAK ETTİK!
    Sivasspor hocası , Gençlerbirliği karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Çalımbay, "İyi oynadık ve sonuca gittik. Mutluyuz" dedi

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