SÜPER Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu Başakşehir oldu. Turuncu- Lacivertliler çok tartışılan bir maç sonunda Kayserispor'u Mahmut'un 19. dakikadaki golüyle 1-0 yendi. Sezon boyunca MHK ve TFF içinde bazı isimler tarafından açıkça desteklenen Turuncu-Lacivertliler tarihinde ilk kez ipi göğüsledi.

MAÇ 23 DAKİKA GEÇ BİTTİ

Karanlık geceye 65 ve 85'teki elekrtik kesintileri damga vurdu. Tam 23 dakika stat ışıkları yanmadığı için, Trabzonspor- Konya maçıyla aynı saatte sona ermesi gereken karşılaşma, Akyazı'daki son düdükten 23 dakika sonra bitti.

ARTIK ADI 'KARANLIK SEZON!'

Trabzon'un çekilen operasyonla devre dışı bırakılmasının ardından dün sadece stat değil, Türk futbolu da karanlıkta kaldı. 2019-20 sezonu 'Karanlık sezon' olarak futbol tarihine geçti.

BU PENALTI ÇOK TARTIŞILIR

Yine bir Başakşehir maçına hakem tartışması yaşandı. Başakşehir lehine verilen penaltıda, top Kayserili oyuncunun eline takım arkadaşından gitti.