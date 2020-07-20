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    • Spor
    • 20.07.2020 Gazete
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    Karanlık sezonun karanlık şampiyonu! 2 kez elektriğin kesildiği maçta şampiyon oldu

    Sezon boyunca ve içinde bazı isimler tarafından açık şekilde desteklenen evinde ’yi 1-0 yenerek mutlu sona ulaştı. Ancak şampiyonluk maçı bile tartışmalara yol açtı. 65'te stattaki elektrik kesintisine 15 dakika çözüm bulunamadı ''a çekilen operasyonun damga vurduğu sezon' aynı dünkü maç gibi karanlıkta kaldı.

    Karanlık sezonun karanlık şampiyonu!

    SÜPER Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu Başakşehir oldu. Turuncu- Lacivertliler çok tartışılan bir maç sonunda Kayserispor'u Mahmut'un 19. dakikadaki golüyle 1-0 yendi. Sezon boyunca MHK ve TFF içinde bazı isimler tarafından açıkça desteklenen Turuncu-Lacivertliler tarihinde ilk kez ipi göğüsledi.

    MAÇ 23 DAKİKA GEÇ BİTTİ
    Karanlık geceye 65 ve 85'teki elekrtik kesintileri damga vurdu. Tam 23 dakika stat ışıkları yanmadığı için, Trabzonspor- Konya maçıyla aynı saatte sona ermesi gereken karşılaşma, Akyazı'daki son düdükten 23 dakika sonra bitti.

    ARTIK ADI 'KARANLIK SEZON!'
    'un çekilen operasyonla devre dışı bırakılmasının ardından dün sadece stat değil, Türk u da karanlıkta kaldı. 2019-20 sezonu 'Karanlık sezon' olarak futbol tarihine geçti.

    BU PENALTI ÇOK TARTIŞILIR
    Yine bir maçına hakem tartışması yaşandı. Başakşehir lehine verilen penaltıda, top li oyuncunun eline takım arkadaşından gitti.

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