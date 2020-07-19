Başakşehir - Kayserispor maçında 11'ler belli oldu

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadelede ilk düdük 21.00'da çalacak. Kritik karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibini maç saatinde takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER (OPTA)

Başakşehir bu maçı kazanırsa Süper Lig tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşacak.

Kayserispor'u konuk ettiği son dört Süper Lig maçını kazanan Başakşehir, rakibi önünde yakaladığı en uzun seriyi devam ettirmek için sahaya çıkıyor.

Başakşehir ile oynadığı son 12 Süper Lig maçını kazanamayan Kayserispor (3B 9M), rakibini en son Aralık 2011'de mağlup edebildi (1-0).

Başakşehir, Kayserispor ile oynadığı son 12 Süper Lig maçının sekizinde kalesini gole kapattı ve sadece dört gol yedi ancak bu goller son beş karşılaşmada geldi.

Evinde oynadığı son 15 Süper Lig maçını kaybetmeyen Başakşehir (11G 4B), ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

Kayserispor bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu dört Süper Lig maçını toplam 15 gol yiyerek kaybetti ancak her karşılaşmada gol bulmayı başardı.

Başakşehir'in Süper Lig'de iç sahada attığı son 11 gol, maçların ikinci yarılarında geldi.

Başakşehir forması giyen Edin Visca, Süper Lig'de çıktığı son beş maçın dördünde birer gol kaydetti.

Başakşehir'in iç sahada attığı son beş Süper Lig golünün üçünde asisti İrfan Can Kahveci yaptı.

Kayserispor'un Süper Lig'de attığı son dört golün üçünü kaydeden Artem Kravets, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada takımının Başakşehir filelerine gönderdiği tek golün sahibiydi.