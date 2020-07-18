Formula 1 hangi kanalda? Formula 1 Macaristan yarışı izleme yolları!

Formula 1 hangi kanalda? Formula 1 Macaristan yarışı izle! Yarış severlerin merakla takip ettiği 2020 Formula 1 sezonu devam ediyor. Yeni sezonda birbirinden heyecanlı yarışlar yaşanıyor. Mercedes, Ferrari, Red Bull ve Mclaren gibi takımlar şampiyonluk mücadelesi veriyor. Peki, Formula 1 hangi kanalda? Bu hafta sonu yapılacak Formula 1 Macaristan yarışı izleme yolları haberimizde!
FORMULA 1 HANGİ KANALDA?
Formula 1 sezonu bu yıl S Sports kanalında yayınlanacak. S Sports canlı yayınlarıyla Formula 1 sıralama turları ve yarışları izlenebilecek.
FORMULA 1 SIRALAMA TURLARINI YAYINLAYAN KANALLAR
beIN Sports HD3
Spor Smart
Tivibu Spor 2
FORMULA 1 2020 TAKVİMİ
2 Ağustos – İngiltere
9 Ağustos – İngiltere
30 Ağustos – Belçika
6 Eylül – İtalya
13 Eylül – İtalya
20 Eylül – Singapur
27 Eylül – Rusya
11 Ekim – Japonya
25 Ekim - ABD
1 Kasım – Meksika
15 Kasım – Brezilya
29 Kasım – Birleşik Arap Emirlikleri