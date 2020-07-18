Formula 1 hangi kanalda? Formula 1 Macaristan yarışı izleme yolları!

Formula 1 hangi kanalda? Formula 1 Macaristan yarışı izle! Yarış severlerin merakla takip ettiği 2020 Formula 1 sezonu devam ediyor. Yeni sezonda birbirinden heyecanlı yarışlar yaşanıyor. Mercedes, Ferrari, Red Bull ve Mclaren gibi takımlar şampiyonluk mücadelesi veriyor. Peki, Formula 1 hangi kanalda? Bu hafta sonu yapılacak Formula 1 Macaristan yarışı izleme yolları haberimizde!

FORMULA 1 HANGİ KANALDA?

Formula 1 sezonu bu yıl S Sports kanalında yayınlanacak. S Sports canlı yayınlarıyla Formula 1 sıralama turları ve yarışları izlenebilecek.