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    • 18.07.2020 14:20
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    hangi kanalda? yarışı izleme yolları!

    2020 sezonu heyecanı devam ediyor. Formula 1’de bu hafta sonu Macaristan yarışı heyecanı yaşanacak. Peki ? yarışı izle! Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen Formula 1 sezonu, sıkıştırılmış takvim üzerinden ilerliyor. Avrupa yarışları başladı ve ilk iki yarış geride kaldı. Peki, Formula 1 hangi kanalda? Formula 1 nasıl izlenir?

    Formula 1 hangi kanalda? Formula 1 Macaristan yarışı izleme yolları!

    Formula 1 hangi kanalda? Formula 1 Macaristan yarışı izle! Yarış severlerin merakla takip ettiği 2020 Formula 1 sezonu devam ediyor. Yeni sezonda birbirinden heyecanlı yarışlar yaşanıyor. Mercedes, Ferrari, Red Bull ve Mclaren gibi takımlar şampiyonluk mücadelesi veriyor. Peki, Formula 1 hangi kanalda? Bu hafta sonu yapılacak Formula 1 Macaristan yarışı izleme yolları haberimizde!

    FORMULA 1 HANGİ KANALDA?

    Formula 1 sezonu bu yıl S Sports kanalında yayınlanacak. S Sports canlı yayınlarıyla Formula 1 sıralama turları ve yarışları izlenebilecek.

    FORMULA 1 SIRALAMA TURLARINI YAYINLAYAN KANALLAR

    beIN Sports HD3
    Spor Smart
    Tivibu Spor 2

    FORMULA 1 2020 TAKVİMİ

    2 Ağustos – İngiltere

    9 Ağustos – İngiltere

    30 Ağustos – Belçika

    6 Eylül – İtalya

    13 Eylül – İtalya

    20 Eylül – Singapur

    27 Eylül – Rusya

    11 Ekim – Japonya

    25 Ekim - ABD

    1 Kasım – Meksika

    15 Kasım – Brezilya

    29 Kasım – Birleşik Arap Emirlikleri
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