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    • Spor
    • 17.07.2020 Gazete
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    hocası İrfan Buz: " deplasmanına 3 puan için gideceğiz" (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    1. Lig’de normal sezonun son haftasında, ’e yükselmeyi garantileyen spor’a konuk olacak galibiyeti hedefliyor. , Hatay deplasmanına 3 puan için gideceklerini vurgulayarak, “Diğer maçların sonuçlarına bakacağız. Play-off’a hazırlanacağız” dedi.

    Bursaspor Hatay deplasmanına 3 puanla gitmek istiyor

    1. Lig'de normal sezonun son haftasında, 'e yükselmeyi garantileyen spor'a konuk olacak galibiyeti hedefliyor.

    , Hatay deplasmanına 3 puan için gideceklerini vurgulayarak, "Diğer maçların sonuçlarına bakacağız. Play-off'a hazırlanacağız" dedi.

    GERSON RODRIGUES'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
    Ankaragücü Kulübü, futbolcu Gerson Rodrigues'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Rodrigues'in, 32. haftadaki maçı öncesinde tartıştığı takım arkadaşı Ante Kulusic'e saldırdığı belirtilerek disiplinsizlik nedeniyle yolların ayrıldığı vurgulandı.

    MENSAH'A 2 MAÇ MEN CEZASI
    HES Kablo 'un FK ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Bernard Mensah'a 2 maçtan men ve 8 bin 500 TL para cezası, Diego Angelo'ya ise bir maçtan men ve 4 bin 500 TL para cezası verildi.

    Haberler Spor Bursaspor hocası İrfan Buz: "Hatay deplasmanına 3 puan için gideceğiz" (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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