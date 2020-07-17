TFF 1. Lig'de normal sezonun son haftasında, Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Hatayspor'a konuk olacak Bursaspor galibiyeti hedefliyor.

Teknik Direktör İrfan Buz, Hatay deplasmanına 3 puan için gideceklerini vurgulayarak, "Diğer maçların sonuçlarına bakacağız. Play-off'a hazırlanacağız" dedi.

GERSON RODRIGUES'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Ankaragücü Kulübü, futbolcu Gerson Rodrigues'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Rodrigues'in, 32. haftadaki Galatasaray maçı öncesinde tartıştığı takım arkadaşı Ante Kulusic'e saldırdığı belirtilerek disiplinsizlik nedeniyle yolların ayrıldığı vurgulandı.

BERNARD MENSAH'A 2 MAÇ MEN CEZASI

HES Kablo Kayserispor'un Gaziantep FK ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Bernard Mensah'a 2 maçtan men ve 8 bin 500 TL para cezası, Diego Angelo'ya ise bir maçtan men ve 4 bin 500 TL para cezası verildi.