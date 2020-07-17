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    • Spor
    • 17.07.2020 Gazete
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    Bal gibi mağduriyet yaşadık! Bölgesel Amatör Lig'deki 9 kulüpten 'ye şikayet

    şampiyonluk iddiası bulunmasına rağmen tarafından haksızlığa uğrayan Belediye Kütahyaspor, , 1954 Spor, Ceyhanspor, 32 Spor, Belediyespor, Edirnespor, Tekirdağspor ve Çengelköyspor bir bildiri yayınlayarak mağduriyetlerinin giderilmesini istediler.

    Bal gibi mağduriyet yaşadık!

    şampiyonluk iddiası bulunmasına rağmen tarafından haksızlığa uğrayan Belediye Kütahyaspor, , 1954 Spor, Ceyhanspor, 32 Spor, Belediyespor, Edirnespor, Tekirdağspor ve Çengelköyspor bir bildiri yayınlayarak mağduriyetlerinin giderilmesini istediler.

    Açıklamada, "Ülkemizdeki salgın süreci başta Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğindeki sağlık politikaları ile başarılı bir şekilde aşılmıştır. Lider şampiyon sayılmış 1 puan gerisindeki takımlar hiç hesaba katılmamıştır. Bu adaletsizliğin giderilmesini istiyoruz. TFF aldığı kararlarla sınıfta kalmıştır.

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