Bölgesel Amatör Liglerde şampiyonluk iddiası bulunmasına rağmen TFF tarafından haksızlığa uğrayan Belediye Kütahyaspor, Siirt İl Özel İdaresi Spor, Adıyaman 1954 Spor, Ceyhanspor, Isparta 32 Spor, Karaman Belediyespor, Edirnespor, Tekirdağspor ve Çengelköyspor bir bildiri yayınlayarak mağduriyetlerinin giderilmesini istediler.

Açıklamada, "Ülkemizdeki salgın süreci başta Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğindeki sağlık politikaları ile başarılı bir şekilde aşılmıştır. Lider şampiyon sayılmış 1 puan gerisindeki takımlar hiç hesaba katılmamıştır. Bu adaletsizliğin giderilmesini istiyoruz. TFF aldığı kararlarla sınıfta kalmıştır.