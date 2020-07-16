Belhanda’dan şok eden talep!

Galatasaray'ın bonservis geliri elde ederek göndermek istediği Younes Belhanda'dan şok bir talep geldi. Cimbom ile 1 yıl daha sözleşmesi kalan Faslı futbolcunun, yönetimle masaya oturduğu ve yapılan toplantıda "Ya bir yıl daha takımda kalayım ya da bonservisimi verin" dediği ortaya çıktı.

Galatasaray bonuslarla bonservisi neredeyse 10 milyon Euro'ya patlayan 30 yaşındaki futbolcunun bu isteğinin şok etkisi yarattığı öğrenildi. Faslı oyuncu ile sezon sonu yolların ayrılması bekleniyor.

ARAP KULÜPLERİ PEŞİNDE

Galatasaray'ın elden çıkarmak istediği Younes Belhanda'yı Arap kulüpleri yakından takip ediyor.