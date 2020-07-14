Galiptir bu yolda mağlup

Lider Başakşehir yenildi ama üzülmedi!.. Konyaspor deplasmanında 4-3 kaybeden Turuncu- Lacivertliler, takipçisi Trabzonspor'un da Denizlispor'a yenilmesiyle bitime 2 hafta 4 puanlık farkı korudu. Başakşehir önümüzdeki hafta Kayseri'yi yenerse tarihinde ilk kez şampiyon olacak.



3. DAKİKADA PENALTI GOLÜ

Henüz 3. dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Visca skoru 1-0 yaptı. 20'de ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Alper'in ortasıa gelişine vuran Miya topu ağlarına gönderdi: 1-1.





KONYASPOR BİR ANDA COŞTU

28. dakikada Ömer Ali'nin'in golüyle Konya öne geçti: 2-1. İlk yarının son dakikasında sahneye birkez daha Miya çıktı ve ev sahibi ekip soyunma odasına 3-1 önde gitmeyi başardı.

BAŞAKŞEHİR GERİ DÖNDÜ AMA...

Başakşehir 70'te Volkan'ın (k.k) golüyle farkı 1'e indirdi: 3-2. 77'de Elia skora yeniden denge getirdi: 3-3. 85. dakikada Skubic'in golüyle Konya altın değerinde 3 puan aldı.