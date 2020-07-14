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    • Spor
    • 14.07.2020 Gazete
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    Galiptir bu yolda mağlup

    'da şok bir mağlubiyet alan , Trabzon da kaybedince 4 puanlık farkı korudu. Turuncu-Lacivertliler haftaya spor'u yenerse tarihinde ilk kez şampiyon olacak.

    Galiptir bu yolda mağlup

    Lider Başakşehir yenildi ama üzülmedi!.. Konyaspor deplasmanında 4-3 kaybeden Turuncu- Lacivertliler, takipçisi Trabzonspor'un da Denizlispor'a yenilmesiyle bitime 2 hafta 4 puanlık farkı korudu. Başakşehir önümüzdeki hafta Kayseri'yi yenerse tarihinde ilk kez şampiyon olacak.

    3. DAKİKADA PENALTI GOLÜ
    Henüz 3. dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Visca skoru 1-0 yaptı. 20'de ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Alper'in ortasıa gelişine vuran Miya topu ağlarına gönderdi: 1-1.

    KONYASPOR BİR ANDA COŞTU
    28. dakikada Ömer Ali'nin'in golüyle Konya öne geçti: 2-1. İlk yarının son dakikasında sahneye birkez daha Miya çıktı ve ev sahibi ekip soyunma odasına 3-1 önde gitmeyi başardı.

    BAŞAKŞEHİR GERİ DÖNDÜ AMA...
    Başakşehir 70'te Volkan'ın (k.k) golüyle farkı 1'e indirdi: 3-2. 77'de Elia skora yeniden denge getirdi: 3-3. 85. dakikada Skubic'in golüyle Konya altın değerinde 3 puan aldı.

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