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    • 14.07.2020 16:14
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    Eski Beşiktaş hocası 3 kişinin saldırısına uğradı!

    Bir dönem Beşiktaş teknik direktörlüğü de yapan ve şu sıralar Portekiz'in takımını çalıştıran , Brada kentinde bulunan evine dönerken 3 kişinin saldırısına uğradı.

    Eski Beşiktaş hocası 3 kişinin saldırısına uğradı!

    Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden olan ve şuanda takımını çalıştıran , Braga'daki evine döndüğü sırada 3 kişinin saldırısına uğradı ve soygun girişimi yaşadı.

    NTV Spor'un derlediği habere göre, 54 yaşındaki teknik adam, saldırıyı ufak sıyrıklarla atlattı. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Carvalhal, "Saat 2.15 civarında 3 kapüşonlu kişi tarafından saldırıya uğradım. Oğlum Jose Carlos'un yardımıyla durumu çözmeyi başardık. Bazı sıyrıklar ve çürükler var, ama endişelenecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

    Braga polisi ise olayla yakından ilgileniyor.

    Haberler Spor Eski Beşiktaş hocası Carlos Carvalhal 3 kişinin saldırısına uğradı!
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