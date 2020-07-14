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    • 14.07.2020 14:18
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    • 14.07.2020 14:18
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    'den iddialarına yanıt!

    'ın yetenekli oyuncusu , ile anlaştığı iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

    Dorukhan'dan Fenerbahçe cevabı!

    'ta sakatlığının ardından formasına kavuşamayan 'ün ile anlaştığı iddia ediliyordu. Genç oyuncunun kadroya alınmama sebebi de bu transfer olarak gösterilirken cevap gecikmedi. Fenerbahçe dedikoduları hakkında şu ana kadar hiçbir yorumda bulunmayan Dorukhan Toköz, iddiaların alevlenmesi üzerine 'dan paylaşımda bulundu.

    Üzerinde siyah beyazlı forma olduğu fotoğrafa "Sus" ve "" emojileri bırakan 24 yaşındaki futbolcu, böyle bir şey olmadığını ifade etti.



    Dorukhan Toköz bu sezon ligde 6 karşılaşmada oynarken, son olarak 6 Ekim 2019'da karşısında şans bulmuştu.

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