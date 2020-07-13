Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.07.2020 16:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.07.2020 16:20
    ABONE OL

    'ya flaş teklif! 'dan ayrılıyor mu?

    Sezon başında büyük umutlarla 'a transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan 'ya, MLS ekiplerinden Inter Miami talip oldu. Beckham'ın takımının Kolombiyalı golcü için yaptığı teklif ortaya çıktı.

    Falcao'ya flaş teklif! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

    Galatasaray'a transferi büyük bir sükse yaratan ancak performansından çok sakatlıklarıyla gündeme gelen Radamel Falcao'ya MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami talip oldu. David Beckham'ın sahipliğini yaptığı kulübün Kolombiyalı yıldıza yapmış olduğu teklif de ortaya çıktı.

    TRANSFER OLABİLİR
    Amerika'daki futbol medyası, Galatasaraylı Falcao'nun David Beckham'ın kulübü Inter Miami'ye transfer olabileceğini iddia etti.

    TEKLİF 6 MİLYON DOLAR
    Inter Miami'nin Kolombiyalı futbolcu için önerdiği yıllık ücretin 6 milyon dolar olduğu ifade edildi. Bu sezon geldiği Galatasaray'da sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao tüm kulvarlarda 22 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 11 gol ve 1 asist katkısı verdi.
    Haberler Spor Radamel Falcao'ya flaş teklif! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri