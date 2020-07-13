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    • Spor
    • 13.07.2020 Gazete
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    Arap basınız yazdı: ve 'yı istiyor!

    Yeni sezonda Younes ile yollarını ayırmak isteyen , kulüpleri ile masada. Arap basının iddiasına göre yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler ve . Sarı-Kırmızılılar Belhanda'yı satarak maaş yükünden kurtulmak istiyor.

    Belhanda için sıkı pazarlık

    Yeni sezonda Younes ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, kulüpleri ile masada. Arap basının iddiasına göre yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler Al Rayyan ve Al Duhail. Sarı-Kırmızılılar Belhanda'yı satarak maaş yükünden kurtulmak istiyor.

    6.5 MİLYON EURO VERİYORLAR
    Arap medyasının haberine göre , Belhanda için kapıyı 8 milyon Euro'dan açtı. 'ın 6.5 milyon Euro, 'in ise 6 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. pazarlıkları önümüzdeki günlerde de sürecek.

    1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
    Bu sezon bir türlü istediği ritmi yakalayamayan Belhanda G.Saray taraftarlarının da zaman zaman tepkisini çekmişti. Belhanda'nın sözleşmesi önümüzdeki yıl sona eriyor.

    KADIKÖY ONA YARAMADI
    Aslan F.Bahçe'yi 20 yıl aradan sonra 'de mağlup ettikten sonra oynadığı 9 maçtan 1 galibiyet çıkarttı.

    YİNE YOKLARI OYNADI
    Belhanda Ankaragücü maçında yine sınıfta kaldı. Tecrübeli oyuncu vasat futboluyla Terim'i de çıldırttı.

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