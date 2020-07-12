



DAHA İLERİ GİDECEĞİZ

Trabzonspor'un kendi gerçeklerine uygun doğrularını yaptığımız için dün doğruları yaptık ve buradayız, yarın daha iyilerini yaparak daha da ileri gideceğiz. Bu doğrulardan taviz vermeden ilerleyeceğiz.



HER ŞEY ADİL OYUN İÇİN

Bize karşı sayısız defa haksız kararlar verilirken rakibimiz de kollandı. Yönetim olarak masa başında bu haksızlıklara karşı mücadelemizi verdik. O mücadele birileri gibi imtiyaz için değil, adil bir oyun içindi. Tam olarak başardık diyemem.