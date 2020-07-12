Trabzon Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, özel açıklamalara imza attı. İşte o açıklamalar: Trabzonsporumuz bir hikaye yazıyor. Hikayenin sonu elbette şampiyonluk olacaktır. Ama bu sezon ama gelecek sezon. Mutlaka o hikayeyi tamamlayacağız ve bunu taçlandırarak sürdüreceğiz.
TESADÜFEN OLMADI
Dünden bugüne hiçbir şey tesadüfen olmadı. Doğru planlama, doğru yapılanma, doğru adımlar ve doğru stratejiyle bugünlere geldik. Nereden? Daha düne kadar ekonomik olarak dibi görmüş bir noktadan.
DAHA İLERİ GİDECEĞİZ
Trabzonspor'un kendi gerçeklerine uygun doğrularını yaptığımız için dün doğruları yaptık ve buradayız, yarın daha iyilerini yaparak daha da ileri gideceğiz. Bu doğrulardan taviz vermeden ilerleyeceğiz.
HER ŞEY ADİL OYUN İÇİN
Bize karşı sayısız defa haksız kararlar verilirken rakibimiz de kollandı. Yönetim olarak masa başında bu haksızlıklara karşı mücadelemizi verdik. O mücadele birileri gibi imtiyaz için değil, adil bir oyun içindi. Tam olarak başardık diyemem.
SAVUNMAMIZ HAZIR
Avrupa'dan men kararıyla ilgili CAS'a itirazımızı yaptık. Duruşma 16 Temmuz'da olacak. Biz finansal anlamda haklı gerekçelerimizi ortaya koyduk. Savunmamızı da duruşma günü yapacağız ve sonrasında kararı bekleyeceğiz.