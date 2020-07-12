



Herkes Trabzonspor'un etrafında kenetlenmişken gündeme bir fotoğraf düştü. O fotoğrafta Trabzonspor'un eski yöneticileri Trabzonspor'a operasyon çeken Mehmet Baykan ile yemek yiyorlardı. Yemeğin sahibi de eski yöneticisi Erdal Atalay'dı. 'Dostum' dediği Mehmet Baykan'ı yemeğe o çağırmıştı. Baykan'ı yemeğe çağırırken "Birilerine mi soracaktım!" diye de tepki gösterdi. "Trabzonspor'la ilgili bir şey konuştunuz mu?" sorusuna verdiği cevap çok vahimdi. "Hayır konuşmadık..."



Buradan da anlaşılıyor ki Trabzonspor sadece dışardan değil içerden de operasyon yiyordu. O masa aslında Trabzonspor'un da özetiydi. Dün yönetimde olanlar bugün olmadıkları yönetimi yıkmak için her şeyi mübah sayıyorlardı.





