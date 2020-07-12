Trabzon bu fotoğrafı konuşuyor... Yerel medya Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve TFF Başkanvekili Mehmet Baykan'ın Trabzonspor'a operasyon çektiğini iddia etmiş, Trabzon Barosu da bu isimleri Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etmişti.
TARAFTARLAR ÖFKELİ
Bu olaydan sonra İstanbul'da sürpriz bir yemek gerçekleşti. Trabzonspor'a operasyon çektiği iddia edilen Mehmet Baykan'a Trabzonspor eski yöneticileri tarafından yemek verildiği ortaya çıktı. Eski yöneticilerden Erdal Atalay'ın düzenlediği yemeğe Hayrettin Hacısalihoğlu, TFF yöneticisi Ali Düşmez, G.Saray eski yöneticisi Ergün Gürsoy, Lütfi Arıboğan, Süheyl Önen, Bilgün Aygün, Cahit Erdem, Bülent Akyazıcı da katıldı. Trabzonspor taraftarları "Bizim önümüzü kesen isimlerle eski yöneticilerimiz niye yemek yiyor? Bu neyin yemeği? Yoksa operasyonu birlikte mi planladılar?" gibi soruları gündeme getirip bu isimlerin kulüpten ihracını istediler.
TFF YÖNETİCİLERİ İLE BULUŞSUNLAR!
Trabzon eski yöneticisi Mahmut Aksu, "Yemeğin zamanlaması doğru değil. Samimi iseler TFF yöneticileri ile buluşsunlar. 2011'de de Aziz Yıldırım ile bir araya gelmişlerdi" dedi.
BAYKAN FOTOĞRAFA GİRMEDİ
İstanbul'da gerçekleşen olay yemekte başrol oynayan isim TFF Başkanvekili Mehmet Baykan'dı. Baykan fotoğraf çekilirken masadan kalktı ve fotoğraf karesine girmedi. Yemeğe daha sonra Ali Düşmez ve Lütfü Arıboğan da dahil oldu.
İÇERİDEN DE OPERASYON ÇEKMİŞLER
Trabzonspor son iki yıldır hem ekonomik hem sportif olarak büyük mücadele veriyor... Bu sezon şampiyonluğa adım adım giderken hakemler tarafından puanları gasp edildi... Trabzonspor işin arka tarafını araştırdığında karşısına Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve TFF Başkanvekili Mehmet Baykan çıktı. Bu iki isim sadece MHKde değil TFF'nin bütün hücrelerine nüfüs etmiş durumda. Trabzon Barosu da hem Gümüşdağ hem de Baykan hakkında gerekçelerini de ortaya koyarak suç duyurusunda bulundu.
Herkes Trabzonspor'un etrafında kenetlenmişken gündeme bir fotoğraf düştü. O fotoğrafta Trabzonspor'un eski yöneticileri Trabzonspor'a operasyon çeken Mehmet Baykan ile yemek yiyorlardı. Yemeğin sahibi de eski yöneticisi Erdal Atalay'dı. 'Dostum' dediği Mehmet Baykan'ı yemeğe o çağırmıştı. Baykan'ı yemeğe çağırırken "Birilerine mi soracaktım!" diye de tepki gösterdi. "Trabzonspor'la ilgili bir şey konuştunuz mu?" sorusuna verdiği cevap çok vahimdi. "Hayır konuşmadık..."
Buradan da anlaşılıyor ki Trabzonspor sadece dışardan değil içerden de operasyon yiyordu. O masa aslında Trabzonspor'un da özetiydi. Dün yönetimde olanlar bugün olmadıkları yönetimi yıkmak için her şeyi mübah sayıyorlardı.