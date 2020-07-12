



Beşiktaş transfer listesine aldığı Papiss Cisse için görüşmelerini aralıksız olarak sürdürüyor. Alanyaspor'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Senegalli golcü için bir bonservis bedeli ödenmeyecek olmasını avantaj olarak gören yönetim bu transferi sonuçlandırmak istiyor.



EMRE KOCADAĞ DEVREYE GİRDİ

Papiss Cisse'nin menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın Senegalli futbolcu için yıllık 1 milyon 100 bin Euro'luk bir rakam önerdiği gelen bilgiler arasında.