Abdulkadir Bitigen’in Covid-19 testi negatif (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen'in Covid-19 test sonucu negatif çıktı. TFF tarafından Fenerbahçe-Sivasspor maçına atanan ancak Covid- 19 test sonucunun pozitif çıkmasından ötürü görevi iptal edilen Bitigen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SOYLU BİLEĞİNDEN OPERASYON GEÇİRDİ
Milli tenisçi İpek Soylu, uzun süredir problem yaşadığı sağ el bileğinden ameliyat edildiğini duyurdu. Soylu, sosyal medya hesabından ameliyat sonrası fotoğrafını paylaşarak, başarılı bir operasyon geçirdiğini aktardı. Ayrıca ameliyatı yapan doktoruna da teşekkür etti.
ANTALYASPOR-ALANYA KARŞI KARŞIYA GELİYOR
Süper Lig'de 3.'lük hesapları yapan Alanyaspor, Antalyaspor'un konuğu olacak. Antalya Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak olan zorlu karşılaşmayı Halis Özkahya, Mehmet Metin, Bahtiyar Birinci üçlüsü yönetecek.
YENİ MALATYA MESAİSİ SÜRDÜ
Beşiktaş Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda oyuncular ayak tenisi de oynadı
SEYHAN YİĞİT GÜNDEMDE
Beşiktaş'ın Nürnberg'in U 19 takımında yer alan defans oyuncusu Seyhan Yiğit'le ilgilendiği öğrenildi. Seyhan'ı G.Saray ve F.Bahçe'de çok istiyor.
İNGİLTERE'DE İLK DÜŞEN TAKIM NORWİCH CİTY
İngiltere Premier Lig'de West Ham United'a 4-0 yenilen Norwich City, küme düşen ilk takım oldu. Norwich City ile West Ham United, Carrow Road Stadı'nda karşılaştı. Konuk ekip West Ham United, Michail Antonio'nun 11, 45+1, 54 ve 74. dakikalarda attığı gollerle mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.
ZÜRİH'İN COVİD SONRASI LİGDEKİ 2 MAÇI ERTELENDİ
İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Zürih'te görülen Covid-19 vakaları sonrası takımın ligdeki iki maçı ertelendi ve oyuncular karantinaya alındı. Krupiye'nun Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan kontrollerde takımda başka vakaların da tespit edildiği belirtildi.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR TAKTİK İDMANI YAPTI
Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdürdü. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda futbolcuların 5'e 2 pas çalışmasıyla devam ettikleri antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.
SOYLU BİLEĞİNDEN OPERASYON GEÇİRDİ
Milli tenisçi İpek Soylu, uzun süredir problem yaşadığı sağ el bileğinden ameliyat edildiğini duyurdu. Soylu, sosyal medya hesabından ameliyat sonrası fotoğrafını paylaşarak, başarılı bir operasyon geçirdiğini aktardı. Ayrıca ameliyatı yapan doktoruna da teşekkür etti.
ANTALYASPOR-ALANYA KARŞI KARŞIYA GELİYOR
Süper Lig'de 3.'lük hesapları yapan Alanyaspor, Antalyaspor'un konuğu olacak. Antalya Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak olan zorlu karşılaşmayı Halis Özkahya, Mehmet Metin, Bahtiyar Birinci üçlüsü yönetecek.
YENİ MALATYA MESAİSİ SÜRDÜ
Beşiktaş Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda oyuncular ayak tenisi de oynadı
SEYHAN YİĞİT GÜNDEMDE
Beşiktaş'ın Nürnberg'in U 19 takımında yer alan defans oyuncusu Seyhan Yiğit'le ilgilendiği öğrenildi. Seyhan'ı G.Saray ve F.Bahçe'de çok istiyor.
İNGİLTERE'DE İLK DÜŞEN TAKIM NORWİCH CİTY
İngiltere Premier Lig'de West Ham United'a 4-0 yenilen Norwich City, küme düşen ilk takım oldu. Norwich City ile West Ham United, Carrow Road Stadı'nda karşılaştı. Konuk ekip West Ham United, Michail Antonio'nun 11, 45+1, 54 ve 74. dakikalarda attığı gollerle mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.
ZÜRİH'İN COVİD SONRASI LİGDEKİ 2 MAÇI ERTELENDİ
İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Zürih'te görülen Covid-19 vakaları sonrası takımın ligdeki iki maçı ertelendi ve oyuncular karantinaya alındı. Krupiye'nun Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan kontrollerde takımda başka vakaların da tespit edildiği belirtildi.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR TAKTİK İDMANI YAPTI
Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdürdü. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda futbolcuların 5'e 2 pas çalışmasıyla devam ettikleri antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.