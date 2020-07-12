Abdulkadir Bitigen’in Covid-19 testi negatif (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Lig hakemi Abdulkadir Bitigen'in Covid-19 test sonucu negatif çıktı. TFF tarafından Fenerbahçe-Sivasspor maçına atanan ancak Covid- 19 test sonucunun pozitif çıkmasından ötürü görevi iptal edilen Bitigen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.tenisçi İpek Soylu, uzun süredir problem yaşadığı sağ el bileğinden ameliyat edildiğini duyurdu. Soylu, sosyal medya hesabından ameliyat sonrası fotoğrafını paylaşarak, başarılı bir operasyon geçirdiğini aktardı. Ayrıca ameliyatı yapan doktoruna da teşekkür etti.Lig'de 3.'lük hesapları yapan Alanyaspor, Antalyaspor'un konuğu olacak. Antalya Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak olan zorlu karşılaşmayı Halis Özkahya, Mehmet Metin, Bahtiyar Birinci üçlüsü yönetecek.Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda oyuncular ayak tenisi de oynadıBeşiktaş'ın Nürnberg'in U 19 takımında yer alan defans oyuncusu Seyhan Yiğit'le ilgilendiği öğrenildi. Seyhan'ı G.Saray ve F.Bahçe'de çok istiyor.Premier Lig'de West Ham United'a 4-0 yenilen Norwich City, küme düşen ilk takım oldu. Norwich City ile West Ham United, Carrow Road Stadı'nda karşılaştı. Konuk ekip West Ham United, Michail Antonio'nun 11, 45+1, 54 ve 74. dakikalarda attığı gollerle mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.Süper Ligi ekiplerinden Zürih'te görülen Covid-19 vakaları sonrası takımın ligdeki iki maçı ertelendi ve oyuncular karantinaya alındı. Krupiye'nun Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan kontrollerde takımda başka vakaların da tespit edildiği belirtildi.Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdürdü. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda futbolcuların 5'e 2 pas çalışmasıyla devam ettikleri antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.