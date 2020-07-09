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    • Spor
    • 09.07.2020 Gazete
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    Lung'a Pençesi! 'un kalecisine kancayı attı

    ’dan Mensah ve Emre Demir için resmi girişimlerde bulunan , Sarı-Kırmızılılar’da muhteşem maçlar çıkaran için de harekete geçti. İyi bir yabancı kaleci isteyen da Romanyalı için olumlu görüş bildirdi...

    Lung'a Kartal Pençesi

    Beşiktaş'ta kaleci transferi için gündeme sürpriz bir isim geldi... Son oynanan Kayserispor maçında muhteşem bir performans sergileyen Silviu Lung listenin en başına dahil edildi. 'dan Mensah ve Emre Demir için resmi girişimlerde bulunan Siyah- Beyazlı yönetimin 31 yaşındaki Romanyalı kaleci için harekete geçtiği öğrenildi.



    EN ÇOK KURTARIŞ YAPAN KALECİ
    Kartal'da     'ın Karius'un takımdan ayrılmasından sonra kaliteli bir yabancı kaleci alınması için yönetime rapor verdiği biliniyor. Sergen Yalçın'ın gündeme gelen Lung ismine onay verdiği bildirildi. Tecrübeli kalecinin Kayseri ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Lung, ligin en fazla kurtarış yapan kalecisi.

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