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    • Spor
    • 08.07.2020 Gazete
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    ’den yönetimine şok rapor: Artık Falcao ile yola çıkmam

    Teknik Direktörü 'in Falcao için yönetime, “ ona güvenip yola çıkmam. Ya satalım eğer satamıyorsak da sürekli forma giyebilecek bir forvet alalım” dediği ifade edildi.



    Fatih Terim sakatlıkları bıktıran Falcao'yu defterden sildi. Tecrübeli hocanın tecrübeli yıldız için yönetime, "Yeni sezonda ona güvenip yola çıkmam" dediği öğrenildi.



    EN KRİTİK MAÇLAR FORVETSİZ
    Terim'in, "Ya Falcao'yu satalım, eğer satamıyorsak da yerine sürekli forma giyecek birini alalım. Bu sezon en kritik maçlarda forvetimiz olmadan oynadık" diye konuştuğu belirlendi.



    BU MAAŞI BIRAKIP GİTMEZ!
    Ancak 7 milyon Euro maaşı olan Falcao'nun ayrılık gibi bir düşüncesi olmadığı belirtiliyor. 2 yıl daha sözleşmesi olan Kolombiyalı yıldız yönetimin başını fazlasıyla ağrıtacak.

    Falcao sakatlığı nedeniyle Alanya kadrosuna da alınmadı.

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