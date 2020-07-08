



BU MAAŞI BIRAKIP GİTMEZ!

Ancak 7 milyon Euro maaşı olan Falcao'nun ayrılık gibi bir düşüncesi olmadığı belirtiliyor. 2 yıl daha sözleşmesi olan Kolombiyalı yıldız yönetimin başını fazlasıyla ağrıtacak.



Falcao sakatlığı nedeniyle Alanya kadrosuna da alınmadı.