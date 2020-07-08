F.Bahçe'de 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Sarı-Lacivertliler Gençlerbirliği'yle deplasmanda 1-1 berabere kalarak ilk 3 yolunda çok önemli bir fire verdi. Maçın 5. dakikasında Soner'in vuruşunda top yandan az farkla auta çıktı. 9'da bu kez Jailson topu ıska geçince topla buluşan G.Birliği'nin golcüsü Stancu'nun vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
ALTAY'DAN KRİTİK KURTARIŞLAR
Maçın 32. dakikasında Stancu'nun vuruşunda top Altay'dan döndü. Dönen topa Soner bir kez daha vurdu. Altay topu çelmeyi başardı. 45'te Vedat Muriç'in dar açıdan yaptığı vuruşta Ertaç başarılıydı. İlk yarı 0-0 berabere sonuçlandı.
STANCU G.BİRLİĞİ'Nİ ÖNE GEÇİRDİ
İkinci yarının 57. dakikasında Vedat Muriç savunmanın arkasına sarkarak vuruşunu yaptı. Ancak Ertaç gole izin vermedi. Stancu 60'da Erdem'in serbest atışında topa dokunarak Gençlerbirliği'ni F.Bahçe önünde 1-0 öne geçirdi.
EMRE'DEN JENERİKLİK GOL
Maçın 71. dakikasında Tolgay'ın şutunda top direkten döndü. 81'de Tolgay'ın pasında Emre Belözoğlu müthiş bir şutla skoru 1-1 yaptı. 90+1'de F.Bahçe Rodrigues'in vuruşunda Ertaç topu kontrol etti. Maç 1-1 berabere sona erdi.
JAILSON STOPERDE RESMEN İFLAS ETTİ!
Jailson belki de kariyerindeki en kötü maçlardan bir tanesine dün imza attı. Serdar'ın yokluğunda maça stoperde başlayan Jailson 3 kritik hata yaptı, adeta saç-baş yoldurdu. Sarı kart gördü. Duruma daha fazla dayanamayan Tahir Karapınar Jailson'u orta sahaya çekti. Ozan da stopere geçti. Brezilyalı oyuncu, 46. dakikada yerini kaptan Emre Belözoğlu'na bıraktı.
ÖMER FARUK SİFTAH YAPTI
G.Birliği maçında 86'da oyuna dahil olan F.Bahçeli Ömer Faruk, ilk kez bir resmi maçta oynadı.
FENER'DEN 90'DA PENALTI İTİRAZI
Son bölümde baskısını artıran Fenerbahçe 90. dakikada galibiyet sayısına çok yaklaştı. Bu dakikada Rodrigues'in ceza alanı içinde çektiği şut kaleci Ertaç'ten dönüp Flavio'nun koluna çarptı. F.Bahçeliler "Penaltı" diye itiraz etti. Ancak Alper Ulusoy "devam" dedi. VAR'dan da uyarı gelmedi.
BU SEVİYEDE BU GOLLER KAÇMAZ!
F.Bahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar, "Bu seviyede bu kadar çok gol kaçmaz. Kaçırdığımız glıler bize yakışmadı. Sırada Sivas maçı var. Kazanmak istiyoruz" dedi.
HEDEFİMİZ 3'TE 3
Fenerbahçeli Muriç, G.Birliği maçı sonrası, "2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Hedefimiz 3'te 3 yapmak" dedi.