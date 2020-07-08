





JAILSON STOPERDE RESMEN İFLAS ETTİ!

Jailson belki de kariyerindeki en kötü maçlardan bir tanesine dün imza attı. Serdar'ın yokluğunda maça stoperde başlayan Jailson 3 kritik hata yaptı, adeta saç-baş yoldurdu. Sarı kart gördü. Duruma daha fazla dayanamayan Tahir Karapınar Jailson'u orta sahaya çekti. Ozan da stopere geçti. Brezilyalı oyuncu, 46. dakikada yerini kaptan Emre Belözoğlu'na bıraktı.



ÖMER FARUK SİFTAH YAPTI

G.Birliği maçında 86'da oyuna dahil olan F.Bahçeli Ömer Faruk, ilk kez bir resmi maçta oynadı.