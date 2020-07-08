Alexander Sörloth 1 takıma bedel!

sezon başında2 yıllığına kiraladığışu ana kadar toplamdagole ulaştı. Kiralık geldiğikulübü ise toplamda sadecegol atabildi.medyası, "atması burada da atacağı anlamına gelmez" şeklindeki yorumunu eleştirerek, oyuncununadeta yeniden doğduğuna vurgu yaptı.