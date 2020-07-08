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    • Spor
    • 08.07.2020 Gazete
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    Alexander Sörloth 1 takıma bedel!

    Alexander Sörloth, Trabzonspor forması altında bu sezon toplamda 29 gol attı. Kiralandığı Crystal Palace ise 28’de kaldı. Norveçli yıldız, İngiltere’de olay oldu.

    Sörloth 1 takıma bedel!
    Trabzonspor'un, sezon başında Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiraladığı Sörloth şu ana kadar toplamda 29 gole ulaştı. Kiralık geldiği Crystal Palace kulübü ise toplamda sadece 28 gol atabildi.

    İngiliz medyası Crystal Palace Teknik Direktörü Roy Hodgson'un, "Türkiye'de atması burada da atacağı anlamına gelmez" şeklindeki yorumunu eleştirerek, oyuncunun Trabzonspor'da adeta yeniden doğduğuna vurgu yaptı.
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