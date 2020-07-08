Evinde Trabzonspor'a yenilerek ilk iki iddiasından tamamen kopan Galatasaray bu akşam zorlu Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Saat 21.00'de Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maçı Mete Kalkavan yönetecek. Kalan 4 haftada ligi 3. sırada bitirmek için mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılılar'da cezalı Feghouli ve Saracchi, sakatlığı süren Falcao ve Lemina, sezonu kapatan Muslera ve Andone ile Monaco'ya geri dönen Onyekuru forma giyemeyecek. Alanyaspor'da ise sarı kart cezalısı Wellinton dışında eksik futbolcu bulunmuyor.
ÖMER VE SERI SINIRDA!
Alanya'ya çok eksik bir kadroyla giden Galatasaray'da Ömer Bayram ve Seri de sınırda. İki oyuncu sart görürse cezalı duruma düşecek.
ADEM GERİ DÖNÜYOR AKBABA YİNE FORVET
Teknik direktör Fatih Terim özellikle hücum bölgesindeki eksikler nedeniyle Alanyaspor maçının 11'ini bulmakta zorlanıyor. Başarılı hocanın yüzünü güldüren tek gelişme Adem Büyük'ün 3 maçlık cezasının bitmesi oldu. Tecrübeli yıldızın bu akşam sağ kanatta oynayacağı, Emre Akbaba'nın ise son iki haftada olduğu gibi en uçta görev alacağı öğrenildi.
ÖMER VE SERI SINIRDA!
Alanya'ya çok eksik bir kadroyla giden Galatasaray'da Ömer Bayram ve Seri de sınırda. İki oyuncu sart görürse cezalı duruma düşecek.
ADEM GERİ DÖNÜYOR AKBABA YİNE FORVET
Teknik direktör Fatih Terim özellikle hücum bölgesindeki eksikler nedeniyle Alanyaspor maçının 11'ini bulmakta zorlanıyor. Başarılı hocanın yüzünü güldüren tek gelişme Adem Büyük'ün 3 maçlık cezasının bitmesi oldu. Tecrübeli yıldızın bu akşam sağ kanatta oynayacağı, Emre Akbaba'nın ise son iki haftada olduğu gibi en uçta görev alacağı öğrenildi.