Son dakika: Başakşehir-Denizlispor maçında ilk 11'ler belli oldu

Başakşehir 11'i: Mert, Caicara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mehmet Topal, İrfan, Aleksic, Visca, Crivelli, Demba Ba.

Denizlispor'un 11'i: Tolgahan Acar, Mustafa, Oğuz, Zeki, Sackey, Murawski, Aissati, Recep Niyaz, Berdich, Sacko, Rodallega.

Süper Lig'de çıktığı son yedi iç saha maçının altısını kazanan Başakşehir, sadece son karşılaşmada Galatasaray ile berabere kaldı. Boz Baykuşlar bu sezon evinde oynadığı ilk iki karşılaşmadan bu yana üst üste iki iç saha maçında puan kaybetmiyor. Son yedi Süper Lig deplasmanında sırasıyla birer beraberlik ve yenilgi alan Denizlispor, son dış saha maçında Rizespor ile 2-2 berabere kalmıştı.

Evinde oynadığı son 17 Süper Lig maçında da gol sevinci yaşayan Başakşehir, ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. İstanbul takımlarına konuk olduğu son 31 Süper Lig maçının sadece ikisini kazanabilen Denizlispor, bu iki galibiyeti de Başakşehir'i yenerek aldı. Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı oynadığı son 15 Süper Lig maçını kaybetmeyen ve her karşılaşmada gol atan Başakşehir, son yenilgisini rakip fileleri havalandıramadığı son maçta aldı.

Başakşehir'in oynadığı son Süper Lig maçında 2 asist yapan Enzo Crivelli, daha önceki 25 karşılaşmada verdiği gol pası sayısını ikiye katladı. Başakşehir'in Süper Lig'de attığı son beş iç saha golünün üçünde İrfan Can Kahveci'nin doğrudan katkısı var. Bu sezon Denizlispor formasıyla Süper Lig deplasmanlarında en fazla gol atan oyuncu olan Hugo Rodallega, bu gollerin tamamını sezonun ilk yarısında kaydetti.





BAŞAKŞEHİR DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Denizlispor maçı bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor karşılaşmasını, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Süper Lig'de son 11 maçını kaybetmeyen, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet ve 3 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 63 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Turuncu-lacivertli takım, ligde son 4 haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde girdi.





TEK EKSİK

Medipol Başakşehir'de Yukatel Denizlispor mücadelesi öncesinde tek eksik bulunuyor.

İstanbul ekibinde kart cezalısı Moldovalı stoper Alexandru Epureanu bu mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un Epureanu'nun yerine Carlos Ponck'a forma vermesi bekleniyor.

Turuncu-lacivertli ekipte, kart cezaları sona eren Edin Visca, Mahmut Tekdemir ve Danijel Aleksic ise bu mücadelede forma giyebilecek.

CRİVELLİ SARI KART CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de Fransız forvet Enzo Crivelli, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Crivelli, Denizlispor mücadelesinde sarı kart görmesi halinde takımının 32. haftada deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.