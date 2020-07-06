Galatasaray'dan Al Nasr'a kiralık gönderilen Maicon'un geleceği şu an için soru işareti olarak kalmaya devam ederken, Suudi basınından konu ile ilgili sürpriz bir detay aktarıldı.

Fotomaç'ın derlediği habere göre geçtiğimiz haftalarda Al Nasr yöneticileri, Maicon için Galatasaray ile transfer pazarlığına oturmuş ve sarı kırmızılıların yüksek bonservis talep etmesi üzerine masadan kalkmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Maicon için perde arkasında yaşanan gerçek ortaya çıktı. Al Nasr yönetiminin, Brezilyalı savunmacıdan söz aldığı ve transferin bu şekilde gerçekleşeceği ortaya çıktı.