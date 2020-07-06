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    • 06.07.2020 14:42
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    Son dakika i | Maicon transferinde çarpıcı iddia

    Geçtiğimiz yıl Suudi temsilcisi Al Nasr'a kiralanan Maicon ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Suudi yorumcusu Abdulaziz Al-Mursel, Maicon'un transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, Al Nasr kulübünün transfer masasından kalkmasının ardındaki gerçeği duyurdu.

    Maicon transferinde çarpıcı iddia

    Galatasaray'dan Al Nasr'a kiralık gönderilen Maicon'un geleceği şu an için soru işareti olarak kalmaya devam ederken, Suudi basınından konu ile ilgili sürpriz bir detay aktarıldı.

    Fotomaç'ın derlediği habere göre geçtiğimiz haftalarda Al Nasr yöneticileri, Maicon için Galatasaray ile transfer pazarlığına oturmuş ve sarı kırmızılıların yüksek bonservis talep etmesi üzerine masadan kalkmıştı.

    Yaşanan bu gelişmelerin ardından Maicon için perde arkasında yaşanan gerçek ortaya çıktı. Al Nasr yönetiminin, Brezilyalı savunmacıdan söz aldığı ve transferin bu şekilde gerçekleşeceği ortaya çıktı.

    "MAICON İLK ANLAŞMASINI YAPTI"
    Buna göre Maicon, Al Nasr yönetimine 'bekleyin' mesajı verdi ve Galatasaray yönetimiyle müzakerelere başladı. Buna göre Brezilyalı futbolcu, sarı kırmızılı yönetimden bonservisini talep etti ve bu harekatta başarılı olması halinde bedelsiz olarak Al Nasr'a imzayı atacak.

    Maicon, bu sezon toplamda 26 maça çıkarken 2340 dakika sahada kaldı.
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