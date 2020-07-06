Kayserispor - Beşiktaş | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 30. haftasında, Beşiktaş son haftaların formda ekibi Kayserispor'a konuk oluyor. Kalan 5 maçta 15 puan hedefleyen ve Avrupa şansını zorlamak isteyen Beşiktaş, Kayseri deplasmanında mutlak galibiyet arıyor. Saat 21.00'de Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Mehmet Cem Hanoğlu yapıyor.
İLK 11'LER
KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Djedje, Diego, Hasan, Sapunaru, Kvrzic, Pedro, Camhanharo, Kravets, Enver Cenk.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rıdvan, Vida, Ruiz, Gökhan, Atiba, Elneny, Necip, Lens, Diaby, Burak
EN ÖNEMLİ KOZ BURAK YILMAZ
Beşiktaş'ta Kayserispor maçında en önemli koz, son 2 maçta 2 gol atıp 4 asist yapan Burak Yılmaz olacak. Beşiktaş'ın en skorer ismi olan Burak, son maçlarda oynadığı futbol ve skora yaptığı katkıyla adeta istim üstünde. Liglere verilen aranın ardından ilk maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda son anlarda kaybeden ve ardından Gençlerbirliği'ni iç sahada, Sivasspor'u da deplasmanda yenen Kayserispor da Beşiktaş karşısında puan arıyor. Sarı-kırmızılı ekipte takımın en önemli isimlerinden Mensah ve Yasir Subaşı cezalı. Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ziya Alkurt, Alpay Çelebi ve Nurettin Korkmaz'ın forma giymesi zor görünüyor.
45. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR
İki takım bugüne kadar Lig ve Türkiye Kupası'nda 44 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Kayserispor 11 galibiyet alırken, 10 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, 23 kez rakibini devirmeyi başardı. Kayserispor'un sahasında oynanan maçlarda ise ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş bu deplasmanda çıktığı 22 maçta yalnızca 6 galibiyet alırken, 7 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Kayserispor, evinde rakibini 9 kez devirmeyi başardı.
İLK 11'LER
KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Djedje, Diego, Hasan, Sapunaru, Kvrzic, Pedro, Camhanharo, Kravets, Enver Cenk.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rıdvan, Vida, Ruiz, Gökhan, Atiba, Elneny, Necip, Lens, Diaby, Burak
EN ÖNEMLİ KOZ BURAK YILMAZ
Beşiktaş'ta Kayserispor maçında en önemli koz, son 2 maçta 2 gol atıp 4 asist yapan Burak Yılmaz olacak. Beşiktaş'ın en skorer ismi olan Burak, son maçlarda oynadığı futbol ve skora yaptığı katkıyla adeta istim üstünde. Liglere verilen aranın ardından ilk maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda son anlarda kaybeden ve ardından Gençlerbirliği'ni iç sahada, Sivasspor'u da deplasmanda yenen Kayserispor da Beşiktaş karşısında puan arıyor. Sarı-kırmızılı ekipte takımın en önemli isimlerinden Mensah ve Yasir Subaşı cezalı. Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ziya Alkurt, Alpay Çelebi ve Nurettin Korkmaz'ın forma giymesi zor görünüyor.
45. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR
İki takım bugüne kadar Lig ve Türkiye Kupası'nda 44 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Kayserispor 11 galibiyet alırken, 10 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, 23 kez rakibini devirmeyi başardı. Kayserispor'un sahasında oynanan maçlarda ise ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş bu deplasmanda çıktığı 22 maçta yalnızca 6 galibiyet alırken, 7 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Kayserispor, evinde rakibini 9 kez devirmeyi başardı.