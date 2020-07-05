Trabzon'da kasığından sakatlanan Nwakaeme, beklenenden kısa sürede idmanlara başladı ve teknik ekibe, "Sahada olmalıyım" diyerek risk aldı. Yine kasığından sakatlanan Ekuban ağrılarına rağmen G.Saray maçında oynamak istediğini belirtti.
Ayak baş parmağında kapsül zedelenmesi olan Sörloth sağlık ekibinin 'Dinlenmeli' ikazlarına rağmen mücadelesini sürdürüyor. Norveçli, "Ağrı önemli değil takım önemli" dedi.
Kasığından sakatlanan Uğurcan, A.Gücü maçında dinlendirilecekti ama oynamak istedi.
Sosa da sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen son maçta 90 dakika oynadı. A.Parmak G.Saray maçında oynamak için özel programa harfiyen uydu.