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    • Spor
    • 05.07.2020 Gazete
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    , lu Welinton'un edilmesini istedi

    'ta savunmaya takviye isteyen , 'dan Welinton'un edilmesini istedi. 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla daha önce Alanyaspor'da birlikte çalışan Sergen Yalçın'ın bu talebi üzerine yönetim harekete geçti. 31 yaşındaki oyuncu için 850 bin Euro önerileceği öğrenildi.

    Welınton’u istiyorum
    Beşiktaş'ta savunmaya takviye isteyen Sergen Yalçın, Alanyaspor'dan Welinton'un edilmesini istedi. 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla daha önce 'da birlikte çalışan 'ın bu talebi üzerine yönetim harekete geçti. 31 yaşındaki oyuncu için 850 bin Euro önerileceği öğrenildi.

    Welinton'un Alanyaspor ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Başarılı stoper performansıyla göz dolduruyor.
    Haberler Spor Sergen Yalçın, Alanyasporlu Welinton'un transfer edilmesini istedi
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