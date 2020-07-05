Beşiktaş'ta savunmaya takviye isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın, Alanyaspor'dan Welinton'un transfer edilmesini istedi. 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla daha önce Alanyaspor'da birlikte çalışan Sergen Yalçın'ın bu talebi üzerine yönetim harekete geçti. 31 yaşındaki oyuncu için 850 bin Euro önerileceği öğrenildi.
Welinton'un Alanyaspor ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Başarılı stoper performansıyla göz dolduruyor.
Welinton'un Alanyaspor ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Başarılı stoper performansıyla göz dolduruyor.