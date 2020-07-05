Süper Lig'de kritik gün... Ligde lider Başakşehir'in ardından 2. sırada bulunan Trabzonspor ilk iki sırayı zorlayan Galatasaray'ın konuğu oluyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak olan zorlu karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Trabzonspor zorlu deplasmanı kayıpsız atlatarak şampiyonluk yolunda darbe almak istemiyor. Galatasaray da en azından Şampiyonlar Ligi şansını zorlamak için sahaya çıkacak.
Galatasaray'da Muslera, Falcao, Lemina ve Andone sakatlıkları, Adem Büyük de cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Trabzonspor'da ise Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı sakatlığı, Hosseini ve Pereira da sakatlıkları nedeniyle takımda yerlerini alamayacak.