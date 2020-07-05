



Galatasaray'da Muslera, Falcao, Lemina ve Andone sakatlıkları, Adem Büyük de cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Trabzonspor'da ise Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı sakatlığı, Hosseini ve Pereira da sakatlıkları nedeniyle takımda yerlerini alamayacak.