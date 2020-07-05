Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Son düdüğe kadar savaşacağız





ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇOK ÖNEMLİ

Terim şöyle devam etti: Şampiyonluk şansımız matematiksel olarak belki zor ama Şampiyonlar Ligi vizesi de bizim için önemli. Trabzonspor karşısında galibiyete mecburuz.