Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Son düdüğe kadar savaşacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dünkü antrenman öncesinde futbolcularıyla bir toplantı gercekleştirdi. Trabzon derbisinin çok önemli olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'nde olmamız gerekiyor" dedi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇOK ÖNEMLİ
Terim şöyle devam etti: Şampiyonluk şansımız matematiksel olarak belki zor ama Şampiyonlar Ligi vizesi de bizim için önemli. Trabzonspor karşısında galibiyete mecburuz.
BAŞAKŞEHİR MAÇI GİBİ OLSUN
Her maçımız final niteliğinde olacak. Pes etmek diye bir şey bizde yok. Son düdüğe kadar savaşacağız. Başakşehir önündeki futbolumuzu tekrarlarsak 3 puan bize yakın.