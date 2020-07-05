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    • Spor
    • 05.07.2020 Gazete
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    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Son düdüğe kadar savaşacağız

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Terim, "Şampiyonluk şansımız matematiksel olarak belki zor ama Şampiyonlar Ligi de bizim için çok önemli. karşısında galibiyete mecburuz. Pes etmek bizde yok. Son düdüğe kadar savaşacağız" dedi.



    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dünkü antrenman öncesinde futbolcularıyla bir toplantı gercekleştirdi. Trabzon derbisinin çok önemli olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'nde olmamız gerekiyor" dedi.



    ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇOK ÖNEMLİ
    Terim şöyle devam etti: Şampiyonluk şansımız matematiksel olarak belki zor ama Şampiyonlar Ligi vizesi de bizim için önemli. Trabzonspor karşısında galibiyete mecburuz.



    BAŞAKŞEHİR MAÇI GİBİ OLSUN
    Her maçımız final niteliğinde olacak. Pes etmek diye bir şey bizde yok. Son düdüğe kadar savaşacağız. Başakşehir önündeki futbolumuzu tekrarlarsak 3 puan bize yakın.

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