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    • 04.07.2020 Gazete
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    ’da ekmeğe yok

    'da fırıncılar ekmeğe istedi. "Biz buna müsaade etmeyiz" dedi. İşte 4 Temmuz tarihli Takvim gazetesinden derlediğimiz yurttan haberler...

    İstanbul’da ekmeğe zam yok
    'da fırıncılar ekmeğe istedi. "Biz buna müsaade etmeyiz" dedi.

    OKULLARDA DERS BAŞI 31 AĞUSTOS'TA
    MEB, eğitim takvimini açıkladı: Okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak. 18 Haziran 2021'de kapanacak.

    AH LEYLA
    'da Leyla Aydemir, katledildi. Sanık amcası "Ben öldürmedim" dedi.

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