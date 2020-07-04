İstanbul’da ekmeğe zam yok

İstanbul'da fırıncılar ekmeğe zam istedi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu "Biz buna müsaade etmeyiz" dedi.
OKULLARDA DERS BAŞI 31 AĞUSTOS'TA
MEB, eğitim takvimini açıkladı: Okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak. 18 Haziran 2021'de kapanacak.
AH LEYLA
Ağrı'da Leyla Aydemir, katledildi. Sanık amcası "Ben öldürmedim" dedi.
OKULLARDA DERS BAŞI 31 AĞUSTOS'TA
MEB, eğitim takvimini açıkladı: Okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak. 18 Haziran 2021'de kapanacak.
AH LEYLA
Ağrı'da Leyla Aydemir, katledildi. Sanık amcası "Ben öldürmedim" dedi.