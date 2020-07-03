TFF İcra Kurulu Üyesi ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın Süper Lig Kulüpleri ve TFF kurulları içerisindeki yapılanması dikkat çekiyor. TFF bünyesinde yer alan Denetleme Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu ve Dış İlişkiler Kurulu'nda yakın temasta bulunduğu kişilere görev veren Baykan, aynı zamanda Süper Lig kulüplerine de personel tayin ediyor.



KRİTİK GÖREVLERDE TANIDIK İSİMLER!

TFF Denetleme Kurulu'nda bürokraside Baykan'a bağlı olarak çalışan Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik görev yapıyor. Mehmet Baykan'ın ardından Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı olan ve İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı görevinde bulunan Ali Düşmez ise halen TFF Yönetim Kurulu üyesi olarak Mehmet Baykan'la birlikte TFF içerisinde görev yapıyor. Ayrıca Mehmet Baykan'ın Konyalı hemşerisi ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu eski başkanı Mustafa Küçükmeral, Konyaspor eski Futbol Şube Sorumlusu Celalettin Çakıcı ve Okul Sporları Federasyonu eski Başkanvekili Hasan Gümüşkesen de TFF Dış İlişkiler Kurulu'nda yer alan ve Baykan'a yakın isimler olarak öne çıkıyor.







BAYKAN'IN RİCASIYLA MÜDÜR ALDI

TFF İcra Kurulu üyesi Mehmet Baykan'ın bir diğer yakın temasta olduğu isim ise Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu. Çavuşoğlu, Alanyaspor'un yanı sıra Atletizm Federasyonu'nda da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Atletizm Federasyonu yöneticisi olarak pek çok kez Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile temasta bulunan Çavuşoğlu, son olarak Baykan'ın ricasıyla Alanyaspor'a Genel Müdür aldı.







ÖNCE KONYASPOR SONRA ALANYASPOR

İttifak Holding'e bağlı ADESE firmasında Satın Alma Müdürü olarak görev yapan Muhammed Ak, Mehmet Baykan'ın önerisiyle TFF Satın Alma Müdürü olarak göreve başlamıştı. 2015 yılında TFF'de suiistimal iddiasıyla görevinden alınan Ak, 2016 yılında yine Baykan'ın ricasıyla Konyaspor'da Genel Müdür olarak göreve başladı. 1.5 yılın ardından Konyaspor'da da yaşanan benzer iddialar sonrası görevine son verilen Muhammed Ak, geçtiğimiz sezon Baykan-Çavuşoğlu ilişkisinin neticesiyle Alanyaspor'da Genel Müdür olarak göreve başladı.



TRABZONSPOR YÖNETİMİNİ TAHRİK ETTİ

TFF, Konyaspor ve Alanyaspor'da görev yapan Muhammed Ak'ı Türkiye geçtiğimiz haftalarda oynanan Alanya-Trabzonspor maçı sonrasında tanıdı. Süper Lig'de oynanan karşılaşmanın ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerini tahrik eden Muhammed Ak, Başkan Ağaoğlu ve yöneticilerin saha içerisine inmesini sağlamıştı. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın yumruklarının hedefi olan Ak, hem Türk futbolunda hem de Trabzonspor ile Alanyaspor arasında büyük bir kaosu başlatan isim olarak tarihe geçti.







BAŞKA KULÜPLERDE DE İLİŞKİSİ VAR MI?

Tüm bu yaşananların ardından futbol kamuoyunda TFF, Konya ve Alanya gibi başka spor kulüplerinde de Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın yakın temasta olduğu kişilerin görev alıp almadığı merak ediliyor. TFF içerisinde yöneticileri, kurul üyelerini, personelleri, Konya ve Alanyaspor gibi kulüplerin Genel Müdürlerini tayin eden Mehmet Baykan'ın Süper Lig'de başka kulüplerde de benzer şekilde bir yapılanma içerisinde olup olmadığı ise cevap bekleyen sorular arasında.