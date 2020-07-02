İki ezeli rakip Galatasaray ile Trabzonspor pazar günü Süper Lig'de kozlarını paylaşıyor. Türk Telekom Stadı'ndaki dev maç öncesinde TAKVİM'in usta yazarları değerlendirmede bulundu. Yazarların çoğunluğu bu maçtan sonra lider olan takımın sezon sonunda şampiyon olacağı görüşünde. Usta kalemlere göre kritik maçta iki takımın da şansı eşit.
BAŞAKŞEHİR MAÇI DERBİYİ ETKİLER - İLKER YAĞCIOĞLU
Antalya-Başakşehir maçının skoru derbiyi etkiler. Trabzon'un ofans gücüyle kazanma şansı var. Takım savunmaları sonucu belirleyecek. G.Saray'da Seri geçen haftaki gibi oynarsa dengeler değişir. Onyekuru sürati ile Trabzon stoperlerine üstünlük sağlar. Bu haftayı lider geçen şampiyon olur.
İKİ TAKIMIN ŞANSI DA YÜZDE 50 - OKTAY DERELİOĞLU
G.Saray Başakşehir'e karşı çok iyi oynadı. Trabzonspor geri çekilirse Galatasaray'da usta ayaklar var ama maç ortada. 30'uncu haftayı lider geçen ligi şampiyon tamamlar sözüne katılmıyorum. Antalyaspor- Başakşehir maçının skoru derbiyi etkiler. Başakşehir yarışta önde ama her şey değişebilir.
FİNAL GİBİ BİR MAÇ İZLEYECEĞİZ - EVREN TURHAN
G.Saray, Başakşehir'e karşı oynadığı futbolu sergilerse avantajlı. Ancak Trabzonspor da final maçına çıkıyor. İki takımın da yıldız oyuncular var. Zevkli bir karşılaşma bizi bekliyor. Türk Telekom'da şampiyonluk yarışını direkt etkileyecek bir maç izleyeceğiz. Sezonunun finali diyebiliriz.
TRABZONSPOR OYUNU TUTARSA KAZANIR - SELAHATTİN KINALI
Ligde 30'uncu hafta lider olan takım şampiyon olur. Trabzon, G.Saray maçına ideal 11'i ile çıkacak. İdeal 11'i ile çıkacağı için golü bulana kadar oyuna hükmeder. Oyunu tutabilirse maçı kazanır. G.Saray'ın Başakşehir maçındaki reaksiyonu önemli. Trabzon bu hafta liderliği alırsa bırakmaz.