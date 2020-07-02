



İki ezeli rakip Galatasaray ile Trabzonspor pazar günü Süper Lig'de kozlarını paylaşıyor. Türk Telekom Stadı'ndaki dev maç öncesinde TAKVİM'in usta yazarları değerlendirmede bulundu. Yazarların çoğunluğu bu maçtan sonra lider olan takımın sezon sonunda şampiyon olacağı görüşünde. Usta kalemlere göre kritik maçta iki takımın da şansı eşit.



BAŞAKŞEHİR MAÇI DERBİYİ ETKİLER - İLKER YAĞCIOĞLU

Antalya-Başakşehir maçının skoru derbiyi etkiler. Trabzon'un ofans gücüyle kazanma şansı var. Takım savunmaları sonucu belirleyecek. G.Saray'da Seri geçen haftaki gibi oynarsa dengeler değişir. Onyekuru sürati ile Trabzon stoperlerine üstünlük sağlar. Bu haftayı lider geçen şampiyon olur.