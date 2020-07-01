Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta sorusu futbolseverler tarafından yanıt bekliyordu. Yapılan son dakika açıklamasına göre, TFF, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32 ve 33. hafta müsabaka programlarını duyurdu. Ligin 33. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe maçının tarihi de açıklandı. Şimdi futbolseverler dev derbinin tarihini öğrenmek istiyor. İşte derbinin tarihi...

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 33. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, 19 Temmuz Pazar günü oynanacak.