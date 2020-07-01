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    • 01.07.2020 21:22
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    Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? derbisinin tarihi belli oldu!

    Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta sorusunun yanıtı belli oldu. Son dakika haberine göre, Türkiye Futbol Federasyon (TFF) Süper Lig'in 32. ve 33. haftasındaki oynanacak maçların tarihlerini duyurdu. Bu kapsamda ligin 33. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi de açıklandı.

    Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

    Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta sorusu futbolseverler tarafından yanıt bekliyordu. Yapılan son dakika açıklamasına göre, TFF, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32 ve 33. hafta müsabaka programlarını duyurdu. Ligin 33. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe maçının tarihi de açıklandı. Şimdi futbolseverler dev derbinin tarihini öğrenmek istiyor. İşte derbinin tarihi...

    BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Süper Lig'in 33. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, 19 Temmuz Pazar günü oynanacak.

    SÜPER LİG'DE 32. HAFTA MAÇ PROGRAMI

    SÜPER LİG'DE 33. HAFTA MAÇ PROGRAMI
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