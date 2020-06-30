Obra’nın yerine Andrea Trinchier

Zeljko Obradovic'in takımdan ayrılması sonrası yeni coach arayışı içine giren Fenerbahçe Beko'da Andrea Trinchier gündeme geldi. Sırp basınında yer alan haberlerde Partizan ile yollarını ayırması beklenen Trinchier'in Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. 51 yaşındaki İtalyan coach ile Bayern Münih de ilgileniyor.
GHERARDİNİ TAKIMDA KALDI
Fenerbahçe Beko, 2014'ten beri genel menajerlik görevini üstlenen Maurizio Gherardini'nin sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı.
GHERARDİNİ TAKIMDA KALDI
Fenerbahçe Beko, 2014'ten beri genel menajerlik görevini üstlenen Maurizio Gherardini'nin sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı.