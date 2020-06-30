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    • Spor
    • 30.06.2020 Gazete
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    Obra’nın yerine

    'in takımdan ayrılması sonrası yeni coach arayışı içine giren Beko'da gündeme geldi. Sırp basınında yer alan haberlerde Partizan ile yollarını ayırması beklenen Trinchier'in Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. 51 yaşındaki İtalyan coach ile de ilgileniyor.

    Obra’nın yerine Andrea Trinchier
    Zeljko Obradovic'in takımdan ayrılması sonrası yeni coach arayışı içine giren Beko'da gündeme geldi. Sırp basınında yer alan haberlerde Partizan ile yollarını ayırması beklenen Trinchier'in Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. 51 yaşındaki İtalyan coach ile de ilgileniyor.

    GHERARDİNİ TAKIMDA KALDI
    Fenerbahçe Beko, 2014'ten beri genel menajerlik görevini üstlenen Maurizio Gherardini'nin sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı.
    Haberler Spor Obra’nın yerine Andrea Trinchier
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