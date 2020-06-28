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    • Spor
    • 28.06.2020 Gazete
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    'tan harekatı

    , ile 1 yıl sözleşmesi kalan ’ yı renklerine bağlamak için ekibi ile temaslara başladı. Orta sahanın yanı sıra stoperde de forma giyebilen Xhaka, joker özelliği taşıyor.

    Xhaka harekatı
    Transfer çalışmalarına hız veren yönetimi, için kulübü ile temasa geçti. Basel'le 1 yıl sözleşmesi olan Arnavut futbolcunun, takımdan ayrılmak istemesini avantaja çevirmek isteyen Siyah-Beyazlı yönetim, bu i makul bir bonservis bedeliyle tamamlamak istiyor. 29 yaşındaki Xhaka'nın da 'a gelmeye sıcak baktığı iddia ediliyor.

    Orta sahanın yanı sıra stoperde de forma giyebilen Xhaka, joker özelliği taşıyor.
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