Transfer çalışmalarına hız veren yönetimi, Taulant Xhaka için kulübü Basel ile temasa geçti. Basel'le 1 yıl sözleşmesi olan Arnavut futbolcunun, takımdan ayrılmak istemesini avantaja çevirmek isteyen Siyah-Beyazlı yönetim, bu transferi makul bir bonservis bedeliyle tamamlamak istiyor. 29 yaşındaki Xhaka'nın da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı iddia ediliyor.
Orta sahanın yanı sıra stoperde de forma giyebilen Xhaka, joker özelliği taşıyor.
Orta sahanın yanı sıra stoperde de forma giyebilen Xhaka, joker özelliği taşıyor.