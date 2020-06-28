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    • 28.06.2020 17:45
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    , 'ı yenerek 'nda yarı finale çıktı

    İngiltere (FA Cup) çeyrek final maçında , deplasmanda 'ı 2-1 yenerek son dört takım arasına kaldı. ise, 18 kişilik kadroda yer almadı.

    Arsenal yarı finalde

    Londra temsilcisi Arsenal, Bramall Lane Stadı'nda Sheffield United'a konuk oldu.

    Arsenal, maçın ilk yarısını 25. dakikada Nicolas Pepe'nin penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapadı.

    Sheffield United, son bölümü çekişmeli geçen mücadelenin 88. dakikasında David McGoldrick'in golüyle skoru eşitledi.

    Müsabakanın 90+1. dakikasında Dani Ceballos'un golüyle bir kez daha öne geçen Arsenal, rakibini 2-1 mağlup ederek Federasyon Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

    Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 18 kişilik kadroda yer almadı.

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