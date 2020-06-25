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    • Spor
    • 25.06.2020 Gazete
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    ’la 1.5 yıllık sözleşme yaptı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    'da 'in yerine gelen isim oldu. ekip Buz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İşte haberin detayları ve 25 Haziran tarihli Takvim gazetesinin spor sayfalarından derlediğimiz haberler...

    Bursaspor İrfan Buz’la 1.5 yıllık sözleşme yaptı
    Bursaspor'da 'in yerine gelen isim oldu. ekip Buz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İmza töreninde konuşan kulüp başkanı "Öncelikle ilk teklif götürdüğümüz andan itibaren ilgisi, samimiyeti ve hassasiyeti için ümüz İrfan Buz'a teşekkür ediyorum" dedi.

    KAF-KAF 'E İKİ SENELİK İMZA ATTIRDI
    ING 'nde yeni sezon öncesi iç transfer harekatını sürdüren Pınar Karşıyaka, daha önce prensipte anlaştığı James Metecan Birsen'le iki yıllık sözleşme imzaladı. Metecan Birsen, Basketbol Süper Ligi ve FIBA gösterdiği performans ile takdir toplamıştı.

    ONAZI'YE KIZILYILDIZ TALİP
    Kızılyıldız, Denizlispor'da forma giyen Onazi'yi istiyor. Haberde, Kızılyıldız teknik direktörü Stankovic'in de Onazi'yi Lazio'da forma giydiği dönemden beri izlediğinin altı çizildi.

    MUSACCHIO 4 AY YOK
    Milanlı     Musacchio, sakatlığı nedeniyle sahalardan 4 ay uzak kalacak. Açıklamada sol ayak bileğinden ameliyat edilen Arjantinli starın sağlığına kavuşmasının 4 ayı bulacağı belirtildi.

    ÜZÜLMEZ A.GÜCÜ'NDE
    Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, 'dan ayrılan teknik direktör İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. A.Gücü küme düşerse, Üzülmez'le sezon sonu yollar ayrılabilecek.

    SIUTSOU'YA 4 YIL MEN
    Belaruslu     bisikletçi Kanstantsin Siutsou, doping yaptığı gerekçesiyle 4 sene men cezası aldı. UCI, Siutsou'nun bisiklet organizasyonlarına katılmasını 4 Eylül 2022'ye kadar yasakladı.

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