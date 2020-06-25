Bursaspor'da İbrahim Üzülmez'in yerine gelen isim İrfan Buz oldu. Yeşil Beyazlı ekip Buz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Mesut Mestan "Öncelikle ilk teklif götürdüğümüz andan itibaren ilgisi, samimiyeti ve hassasiyeti için Teknik Direktörümüz İrfan Buz'a teşekkür ediyorum" dedi.
KAF-KAF METECAN BİRSEN'E İKİ SENELİK İMZA ATTIRDI
ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi iç transfer harekatını sürdüren Pınar Karşıyaka, daha önce prensipte anlaştığı James Metecan Birsen'le iki yıllık sözleşme imzaladı. Metecan Birsen, Basketbol Süper Ligi ve FIBA Avrupa Kupasında gösterdiği performans ile takdir toplamıştı.
ONAZI'YE KIZILYILDIZ TALİP
Kızılyıldız, Denizlispor'da forma giyen Onazi'yi istiyor. Haberde, Kızılyıldız teknik direktörü Stankovic'in de Onazi'yi Lazio'da forma giydiği dönemden beri izlediğinin altı çizildi.
MUSACCHIO 4 AY YOK
Milanlı Musacchio, sakatlığı nedeniyle sahalardan 4 ay uzak kalacak. Açıklamada sol ayak bileğinden ameliyat edilen Arjantinli starın sağlığına kavuşmasının 4 ayı bulacağı belirtildi.
ÜZÜLMEZ A.GÜCÜ'NDE
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Bursaspor'dan ayrılan teknik direktör İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. A.Gücü küme düşerse, Üzülmez'le sezon sonu yollar ayrılabilecek.
SIUTSOU'YA 4 YIL MEN
Belaruslu bisikletçi Kanstantsin Siutsou, doping yaptığı gerekçesiyle 4 sene men cezası aldı. UCI, Siutsou'nun bisiklet organizasyonlarına katılmasını 4 Eylül 2022'ye kadar yasakladı.
KAF-KAF METECAN BİRSEN'E İKİ SENELİK İMZA ATTIRDI
ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi iç transfer harekatını sürdüren Pınar Karşıyaka, daha önce prensipte anlaştığı James Metecan Birsen'le iki yıllık sözleşme imzaladı. Metecan Birsen, Basketbol Süper Ligi ve FIBA Avrupa Kupasında gösterdiği performans ile takdir toplamıştı.
ONAZI'YE KIZILYILDIZ TALİP
Kızılyıldız, Denizlispor'da forma giyen Onazi'yi istiyor. Haberde, Kızılyıldız teknik direktörü Stankovic'in de Onazi'yi Lazio'da forma giydiği dönemden beri izlediğinin altı çizildi.
MUSACCHIO 4 AY YOK
Milanlı Musacchio, sakatlığı nedeniyle sahalardan 4 ay uzak kalacak. Açıklamada sol ayak bileğinden ameliyat edilen Arjantinli starın sağlığına kavuşmasının 4 ayı bulacağı belirtildi.
ÜZÜLMEZ A.GÜCÜ'NDE
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Bursaspor'dan ayrılan teknik direktör İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. A.Gücü küme düşerse, Üzülmez'le sezon sonu yollar ayrılabilecek.
SIUTSOU'YA 4 YIL MEN
Belaruslu bisikletçi Kanstantsin Siutsou, doping yaptığı gerekçesiyle 4 sene men cezası aldı. UCI, Siutsou'nun bisiklet organizasyonlarına katılmasını 4 Eylül 2022'ye kadar yasakladı.