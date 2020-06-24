Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.06.2020 20:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.06.2020 20:13
    ABONE OL

    teknik direktör ile anlaştı

    Kulübü Başkanı , takımın yeni teknik direktörünü duyurdu. Mert, ", maçında takımımızın başında olacak" ifadelerini kullandı.

    MKE Ankaragücü yeni hocasını duyurdu

    Kulübü Başkanı , takımın yeni teknik direktörünü duyurdu.

    MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert yaptığı açıklamada, ile anlaştıklarını belirterek, "Hocamızla prensip anlaşmasına vardık. Hocamızla kısa süre içinde resmi imzaları atacağız. İbrahim Üzülmez, Trabzonspor maçında takımımızın başında olacak." dedi.

    'de son sırada bulunan sarı-lacivertli takım, teknik direktör ile yollarını ayırmıştı. İbrahim Üzülmez ise son olarak 1. Lig ekibi 'da görev yapmıştı.

    Haberler Spor MKE Ankaragücü teknik direktör İbrahim Üzülmez ile anlaştı
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri