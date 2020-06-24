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    • Spor
    • 24.06.2020 Gazete
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    Gökhan ’e yelken açtı

    Dört yıl önce 9 sezon formasını giydiği 'den ayrılıp 'a imza atan çubuklu formaya geri dönmek üzere. Bir süredir menajeri aracılığıyla Fenerbahçe ile temas halinde olan Gökhan Gönül'ün Beşiktaş'ın kendisine teklif ettiği yıllık 500 bin Euro garanti ücretin ardından 'e geri dönme ihtimali iyice yükseldi.

    Gökhan Kadıköy’e yelken açtı
    Dört yıl önce 9 sezon formasını giydiği 'den ayrılıp 'a imza atan çubuklu formaya geri dönmek üzere. Bir süredir menajeri aracılığıyla Fenerbahçe ile temas halinde olan Gökhan Gönül'ün Beşiktaş'ın kendisine teklif ettiği yıllık 500 bin Euro garanti ücretin ardından 'e geri dönme ihtimali iyice yükseldi. Gökhan'ın dönüşüne Fener taraftarı da sıcak bakıyor.

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    Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan bir diğer oyuncu olan Caner Erkin de eski kulübünden haber bekliyor. Caner, Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyecek.
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