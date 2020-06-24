Gökhan Kadıköy’e yelken açtı

Dört yıl önce 9 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'den ayrılıp Beşiktaş'a imza atan Gökhan Gönül çubuklu formaya geri dönmek üzere. Bir süredir menajeri aracılığıyla Fenerbahçe ile temas halinde olan Gökhan Gönül'ün Beşiktaş'ın kendisine teklif ettiği yıllık 500 bin Euro garanti ücretin ardından Kadıköy'e geri dönme ihtimali iyice yükseldi. Gökhan'ın dönüşüne Fener taraftarı da sıcak bakıyor.
CANER ERKİN DE HABER BEKLİYOR
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan bir diğer oyuncu olan Caner Erkin de eski kulübünden haber bekliyor. Caner, Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyecek.
CANER ERKİN DE HABER BEKLİYOR
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan bir diğer oyuncu olan Caner Erkin de eski kulübünden haber bekliyor. Caner, Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyecek.