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    • Spor
    • 23.06.2020 Gazete
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    Alanya’ya yok Trabzon’a var! ’e yapılan faulde kırmızıyı atladı, Hosseini’yi oyundan attı

    'ın maçındaki yönetimi Trabzonsporlular'ın tepkisini çekti. 27’de ’e yapılan faulde kırmızıyı atlayan hakem, bu pozisyonun benzerinde ise Hosseini’yi oyundan attı.



    Hakem Atilla Karaoğlan'ın Alanyaspor maçındaki yönetimi Trabzonsporlular'ın tepkisini çekti. Alanyasporlu Caulker'ın 27'de Abdülkadir Ömür gole giderken yaptığı sert faulde kırmızı kartı atlayan Karaoğlan, 79'da ise bu pozisyonun benzerinde Trabzonsporlu Hosseini'yi Salih'e yaptığı faulde tereddüt etmeden oyundan attı.

    Hakemin dünkü karşılaşmada ortaya koyduğu çifte standarda Bordo-Mavili taraftarlar isyan etti. Atilla Karaoğlan aleyhine binlerce tweet atıldı.



    KIRMIZI KARTI ATLADI
    Caulker'ın Abdülkadir Ömür'e gole giderken yaptığı faulde hakem Atilla Karaoğlan, kırmızı kartı atladı.



    HOSSEİNİ'Yİ OYUNDAN ATTI
    Hakem, Caulker'ın faulünün bir benzerini yapan Trabzonsporlu Hosseini'yi ise tereddütsüz bir şekilde attı. Çifte standart uyguladı.

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