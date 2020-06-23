



Hakem Atilla Karaoğlan'ın Alanyaspor maçındaki yönetimi Trabzonsporlular'ın tepkisini çekti. Alanyasporlu Caulker'ın 27'de Abdülkadir Ömür gole giderken yaptığı sert faulde kırmızı kartı atlayan Karaoğlan, 79'da ise bu pozisyonun benzerinde Trabzonsporlu Hosseini'yi Salih'e yaptığı faulde tereddüt etmeden oyundan attı.



Hakemin dünkü karşılaşmada ortaya koyduğu çifte standarda Bordo-Mavili taraftarlar isyan etti. Atilla Karaoğlan aleyhine binlerce tweet atıldı.