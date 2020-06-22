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    • Spor
    • 22.06.2020 Gazete
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    'da stoper kabusu!

    Luyindama, Marcao ve Donk’un yokluğunda dün stopere Lemina’yı çeken Cimbom’a bir şok da ’tan geldi. İşte Takvim Gazetesi’nin 22 Haziran tarihli spor sayfalarından derlediğimiz haberleri…

    Stoper kabusu!
    Luyİndamanı'nın lisansının askıda olması, Marcao'nun sakatlığı ve Donk'un cezası sebebiyle Gaziantep maçında savunmaya Lemina'yı çekmek zorunda kalan G.Saray'da kabus sürüyor. Cimbom'un dünkü maçta elindeki tek stoper olan , 2. yarıda kırmızı kart görüp takımını yalnız bıraktı. Ahmet'in yerine bir başka orta saha oyuncusu Taylan girdi ve Aslan dünkü maçı stoperde iki orta saha ile bitirdi. Ahmet cezası nedeniyle haftaya da oynayamayacak.

    LEMİNA KAPTAN ÇIKTI
    G.Saray'da Muslera'nın sakatlığı ve Donk'un cezası sebebiyle dün Lemina maça kaptan çıktı.

    MARİANO SARI KART CEZALISI
    Cimbom'un sağ beki Mariano dünkü Gaziantep maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Brezilyalı G.Saray'ın haftaya oynayacağı Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.



    MUSTAFA CENGİZ MAÇI EVDE İZLEDİ
    Başkanı dünkü maçı yöneticiler Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile birlikte kendi evinde takip etti.
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