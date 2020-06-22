Luyİndamanı'nın lisansının askıda olması, Marcao'nun sakatlığı ve Donk'un cezası sebebiyle Gaziantep maçında savunmaya Lemina'yı çekmek zorunda kalan G.Saray'da kabus sürüyor. Cimbom'un dünkü maçta elindeki tek stoper olan Ahmet Çalık, 2. yarıda kırmızı kart görüp takımını yalnız bıraktı. Ahmet'in yerine bir başka orta saha oyuncusu Taylan girdi ve Aslan dünkü maçı stoperde iki orta saha ile bitirdi. Ahmet cezası nedeniyle haftaya da oynayamayacak.
LEMİNA KAPTAN ÇIKTI
G.Saray'da Muslera'nın sakatlığı ve Donk'un cezası sebebiyle dün Lemina maça kaptan çıktı.
MARİANO SARI KART CEZALISI
Cimbom'un sağ beki Mariano dünkü Gaziantep maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Brezilyalı G.Saray'ın haftaya oynayacağı Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
MUSTAFA CENGİZ MAÇI EVDE İZLEDİ
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dünkü maçı yöneticiler Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile birlikte kendi evinde takip etti.
LEMİNA KAPTAN ÇIKTI
G.Saray'da Muslera'nın sakatlığı ve Donk'un cezası sebebiyle dün Lemina maça kaptan çıktı.
MARİANO SARI KART CEZALISI
Cimbom'un sağ beki Mariano dünkü Gaziantep maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Brezilyalı G.Saray'ın haftaya oynayacağı Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
MUSTAFA CENGİZ MAÇI EVDE İZLEDİ
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dünkü maçı yöneticiler Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile birlikte kendi evinde takip etti.