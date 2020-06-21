Beşiktaş salgından sonra oynadığı 2. maçta galibiyetle tanıştı. Henüz 8. dakikada Ljajic kaleci Tolgahan ile karşı karşıya kaldı. Vuruşu tecrübeli kaleciden döndü. 2 dakika sonra Ruiz'in kafa vuruşu kaleci Tolgahan'dan döndü. Burak Yılmaz kale dibinde tamamladı: 0-1.
ERSİN'DEN KRİTİK KURTARIŞ
38'de Murawski'nin köşeye giden şutunu genç kaleci Ersin son anda çıkardı. 1 dakika sonra Denizlispor yine gol yaklaştı. Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu çerçeveyi bulmadı.
GÖKHAN KAFASINI ÇALIŞTIRDI
53'te ani gelişen Denizlispor atağında kaleci Ersin ile karşı karşıya kalan Estupinan topu ağlarla buluşturdu. 60'da Ljajic'in kullandığı kornerde Gökhan Gönül kafa golüyle takımını öne geçirdi.
DIABY'NİN ŞUTU DİREKTE
68'de N'Koudou topu 90'a gönderdi: 1-3. 76'da Ljajic ceza sahasına girmeden sert ve düzgün vurdu: 1-4. 78'de Kartal, Diaby ile 5. golü buldu. 85'te Diaby'nin şutu direkten döndü.
EN GOLCÜ SEZONUNU YAŞIYOR
Burak Yılmaz, Süper Lig kariyerinde Beşiktaş forması altında en fazla gol attığı sezonu yaşıyor. Kral, bu sezon 12 gole ulaştı. Bu arada Beşiktaş, resmi internet sitesinden golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ın kongre üyesi olduğunu açıkladı.
SEN NEYMİŞSİN KEVIN N'KOUDOU!
Beşiktaş'ın yıldızı Georges Kevin N'Koudou, Denizlispor maçının ikinci yarısında jeneriklik bir gole imza attı. Bu gol sosyal medyada ses getirdi. Deplasmandaki ilk golünü attı.
LJAJIC İLKİ BAŞARDI
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Aralık 2018'den bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol attı. Yıldız oyuncunun corona sürecinden önce Siyah-Beyazlı taraftarla arası açıktı.