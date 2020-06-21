



EN GOLCÜ SEZONUNU YAŞIYOR

Burak Yılmaz, Süper Lig kariyerinde Beşiktaş forması altında en fazla gol attığı sezonu yaşıyor. Kral, bu sezon 12 gole ulaştı. Bu arada Beşiktaş, resmi internet sitesinden golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ın kongre üyesi olduğunu açıkladı.







SEN NEYMİŞSİN KEVIN N'KOUDOU!

Beşiktaş'ın yıldızı Georges Kevin N'Koudou, Denizlispor maçının ikinci yarısında jeneriklik bir gole imza attı. Bu gol sosyal medyada ses getirdi. Deplasmandaki ilk golünü attı.







LJAJIC İLKİ BAŞARDI

Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Aralık 2018'den bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol attı. Yıldız oyuncunun corona sürecinden önce Siyah-Beyazlı taraftarla arası açıktı.