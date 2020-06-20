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    • 20.06.2020 11:45
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    i’nin futbol katımı İLTER üst lige çıktı

    i’nin futbol katımı İLTER, Koronavirüs salgını öncesi grubunda liderliği elinde tutuyordu. Virüs ardından iptal edilen lig müsabakaları sonrası ’nun almış olduğu kararla takım takım bir üst lig olan 1. Amatör kümede mücadele etmeye hak kazandı. Adını Türkçe’de ‘Vatanın Koruyucusu’ anlamına gelen İLTER isminden alan takımın oyuncularının tamamı Emniyet Personellerin’den oluşuyor. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberi.

    Emniyet’in İLTER’i üst lige çıktı

    Müdürlüğü talimatları doğrultusunda 4 Aralık 2019 tarihinde kurulan Emniyet İlter Kültür Sanat ve Spor Kulübü ( İLTER) ile ilgili güzel bir gelişme yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, İEM İLTER Futbol Kulübü İstanbul 2. Amatör Lig sekizinci grupta 1 Şubat günü müsabakalarına başladı. 10 takımlı grupta oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak grubunda lider oldu.



    COVİD-19 tedbirleri kapsamında iptal edilen amatör lig müsabakaları sonucunda 'nun almış olduğu karar doğrultusunda grubunu şampiyon olarak tamamlayan takım bir üst lig olan 1. Amatör kümede mücadele etmeye hak kazandı.

    Adını Türkçe'de 'Vatanın Koruyucusu' anlamına gelen İLTER isminden alan takımın oyuncularının tamamı Emniyet Personellerin'den oluşuyor. Takımın bünyesinde, 2 antrenör ile 28 sporcu bulunurken çalışmalarını Stadı'nda yaptığı biliniyor.

    SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

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