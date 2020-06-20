Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un kupada finale yükseldikleri Antalya maçı sonrası soyunma odasında yaptığı paylaşımda duvardaki posterde kendisinin Galatasaray maçı sonrasında Terim'in karşında yaptığı sevinç gösterisini resmi yer alıyordu.
Bulut'un verdiği bu görüntü sanal alemde Sarı- Lacivertli taraftarlar arasında alkış toplarken Galatasaraylı bazı taraftarların tepkisini çekti. Bulut, Fenerbahçe'ye sempatik görünmekle ve yaranmakla suçlandı.
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik ise "Fotoğrafın bile başka bir takımın soyunma odasının duvarına asılıyorsa… Sen 45 yaşındayken kazandığın nice şampiyonlukları ve UEFA kupasını düşününce Sağolasın, varolasın nurolasın. İmparatorum benim" mesajını paylaştı.
FENER'İN HOCA ADAYI
Alanyaspor ile kupa finaline yükselerek büyük bir başarıya imza atan Erol Bulut, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alıyor.