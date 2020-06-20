



Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik ise "Fotoğrafın bile başka bir takımın soyunma odasının duvarına asılıyorsa… Sen 45 yaşındayken kazandığın nice şampiyonlukları ve UEFA kupasını düşününce Sağolasın, varolasın nurolasın. İmparatorum benim" mesajını paylaştı.