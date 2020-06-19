Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman ve eski yönetimle ilgili şok ifadeler kullandı. İşte Çebi'nin sözleri: "Kimseye yalan söylemeyeceğim, geçmişi unutturmayacağım. Herkes pembe tablo istiyor. Pembe güzel ama hayallerle kalıyor. Enkaz edebiyatı yapma diyenlere kızıyorum."
KEŞİF YOKSA İHALE OLMAZ!
"Stat inşaatı için 'Keşif yapılmadan ihale olmaz' dedim. İhale komisyonu başkanlığından alındım. 100 milyon dolarlık stat 168 milyon dolara bitti. İhalede hile, hurda var mı bilemem!"
HİÇBİR SERVET TAŞIYAMAZ
"Mevcut durumda eğer '3 milyar borcu veririm' diyen birisi varsa hemen gelsin. Hiçbir yöneticinin serveti bu borcu taşıyacak durumda değil. Geldiğimizde personel bile maaşını almamıştı"
DOĞRU MESAJLAR VERECEĞİZ
"Çalmayağız, çaldırmayacağız. Yastığa başınızı koyduğunuzda bunu bilmek büyük bir güvencedir. Doğru mesajlar vereceğiz. Artık 3-5 milyon Euro ödenen futbolcuyla uçakta poz vermeyeceğiz."
ÖZE DÖNÜŞ YAPACAĞIZ...
"Popülist politikalar artık yok. Kimseye şampiyon olacağız demiyorum, en düşük bütçeyle her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım oluşturacağımızın sözünü veriyorum. Özü dönüş yapacağız."
ABDULLAH AVCI İLE GÖRÜŞECEĞİZ
Halen maaşı ödenen Abdullah Avcı ile görüşeceklerini söyleyen Çebi, "Kendisinden yardımcı olmasını isteyeceğim ve umarım yardımcı olur" dedi.
ALTYAPIYA MEHMET EKŞİ GELİYOR
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi altyapının başına Mehmet Ekşi'nin getirileceğini açıkladı. CNN Türk'e konuşan Çebi, "Mehmet Ekşi ile anlaşmak üzereyiz. Altyapı için Beşiktaş'ın en çok değer verdiği, bu ailenin evladı Mehmet Ekşi'yi düşünüyorum. Bugün yarın inşallah kendisiyle el sıkışacağım" dedi. 67 yaşındaki Ekşi 1979-80 sezonunda transfer olduğu Beşiktaş'ta kaptanlık yapmıştı.
BÜTÇEMİZ YARI YARIYA İNECEK
Çok önemli açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Bu kulüpte bir futbolcunun, yüzde 20 menajerlik ücretiyle oynadığını öğrendik. Şu anda 60 milyon Euro bütçesi olan takımı 30 milyon Euro'ya çekeceğiz. Kalan haftalarda gençlere ağırlık vereceğiz, hoca da zaten bunu istiyor" dedi.