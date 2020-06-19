



ALTYAPIYA MEHMET EKŞİ GELİYOR

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi altyapının başına Mehmet Ekşi'nin getirileceğini açıkladı. CNN Türk'e konuşan Çebi, "Mehmet Ekşi ile anlaşmak üzereyiz. Altyapı için Beşiktaş'ın en çok değer verdiği, bu ailenin evladı Mehmet Ekşi'yi düşünüyorum. Bugün yarın inşallah kendisiyle el sıkışacağım" dedi. 67 yaşındaki Ekşi 1979-80 sezonunda transfer olduğu Beşiktaş'ta kaptanlık yapmıştı.



BÜTÇEMİZ YARI YARIYA İNECEK

Çok önemli açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Bu kulüpte bir futbolcunun, yüzde 20 menajerlik ücretiyle oynadığını öğrendik. Şu anda 60 milyon Euro bütçesi olan takımı 30 milyon Euro'ya çekeceğiz. Kalan haftalarda gençlere ağırlık vereceğiz, hoca da zaten bunu istiyor" dedi.



