Premier Lig'in corona virüs arasından döndükten sonraki ilk maçı Aston Villa ile Sheffield United arasında oynandı.
Maçın 41. dakikasında daha önce hiç yaşanmamış bir olay yaşandı. Sheffield atağında oluşan karambolde Aston Villa kalecisi Orjan Nyland, topla beraber kale içine doğru düştü. Maçın hakemi Michael Oliver, yan ağlara yaslanan Nyland'ın elindeki topun çizgiyi geçmediğine karar verdi.
"UYARI ALMADIM"
İtiraz eden oyunculara "Kolumdaki titreşimli uyarı sisteminden uyarı almadım" açıklamasını yapan Oliver, Sheffield'in net golünü vermemiş oldu. VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmeyince oyun devam etti.
Pozisyonun tekrarlarından görüldüğü kadarıyla ise pozisyon net şekilde goldü. Karşılaşma 0-0 sona erdi. Maç sonunda Sheffeild'lı oyuncu Norwood, "VAR sistemi needen var? Pozisyonun net kararını verebilirlerdi. Birileri karar almaktan korkuyor galiba" dedi.
"9 BİN MAÇTIR İLK KEZ OLUYOR"
Gol çizgisi teknolojisini Premier Lig'e sağlayan teknoloji şirketi maç sonunda açıklama yaparak 9 bin maçtır hiç yaşanmayan ve neredeyse imkansız olan bir ihtimalden dolayı sistemin çalışmadığını açıkladı. Şirket, "Topun çizgiyi geçip geçmediğini kontrol eden 7 kamera var. Fakat 7 kamera da aynı anda sahadaki oyuncular tarafından önü kapatılmış durumdaydı. 9 bin maçtır hiç rastlanmayan bir arızaya tanıklık ettik" dedi.