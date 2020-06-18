"9 BİN MAÇTIR İLK KEZ OLUYOR"

Gol çizgisi teknolojisini Premier Lig'e sağlayan teknoloji şirketi maç sonunda açıklama yaparak 9 bin maçtır hiç yaşanmayan ve neredeyse imkansız olan bir ihtimalden dolayı sistemin çalışmadığını açıkladı. Şirket, "Topun çizgiyi geçip geçmediğini kontrol eden 7 kamera var. Fakat 7 kamera da aynı anda sahadaki oyuncular tarafından önü kapatılmış durumdaydı. 9 bin maçtır hiç rastlanmayan bir arızaya tanıklık ettik" dedi.