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    • 18.06.2020 19:53
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    Sırp başantrenör Obradovic ile anlaştı

    Obradovic ile görüşmeler son aşamada. Sırp başantrenör ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Detayları A Spor muhabiri aktardı.

    Fenerbahçe Obradovic ile anlaştı

    'de yılan hikayesine dönen Zeljko Obradovic konusu mutlu sona ulaştı.

    A Spor muhabiri 'un haberine göre sarı lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Sırp koç ile yeniden anlaşmaya vardı.

    BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI
    Fenerbahçeli yetkililer, Obradovic ile yeni sözleşmenin detaylarını konuştu ve anlaşmada mutlu sona ulaşıldı.

    AVRUPA KUPASI KAZANMIŞTI
    Zeljko Obradovic, Fenerbahçe ile sayısız başarılara imza atarken, 2016-17 sezonunda Euroleague şampiyonluğu kazanmıştı.

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