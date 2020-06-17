Kartal transfer arayışlarını sürdürüyor… Gelecek sezon için öncelikle kaleyi güvence altına almak isteyen Siyah-Beyazlı yönetim Zoet, Kalinic ve Begovic'ten sonra listeye Kritsyuk'u da ekledi. Rus ekibi Krosnadar ile sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan 30 yaşındaki tecrübeli kaleci için görüşmelere başlandığı ve yapılan pazarlıklarda önemli mesafe kaydedildiği öğrenildi. Her transfer döneminde olduğu gibi aynı mevkiden bir kaç oyuncu ile anlaşıp son kararı teknik direktöre bırakan yönetim, Stanislav Kritsyuk ile kesin anlaşmayı sağlarsa teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayına sunacak.
BU SEZON 7 MAÇTA 8 GOL YEDİ
Rus kaleci Kritsyuk Krosnadar'da bu sezon oynadığı 7 maçta 8 gol yedi. Yönetim, Yalçın'ın onayını bekliyor.
BU SEZON 7 MAÇTA 8 GOL YEDİ
Rus kaleci Kritsyuk Krosnadar'da bu sezon oynadığı 7 maçta 8 gol yedi. Yönetim, Yalçın'ın onayını bekliyor.