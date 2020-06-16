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    • Spor
    • 16.06.2020 Gazete
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    'in yüzünden düşen bin parça

    spor önünde hem şampiyonluk yarışında büyük bir darbe alan hem de Muslera ile Andone'yi kaybeden 'da maçının hazırlıkları başladı. Yaşanan büyük şok dünkü idmanda ve futbolcuların yüzüne yansıdı.

    Yüzünden düşen bin parça
    Rizespor önünde hem şampiyonluk yarışında büyük bir darbe alan hem de Muslera ile Andone'yi kaybeden 'da maçının hazırlıkları başladı. Yaşanan büyük şok dünkü idmanda ve futbolcuların yüzüne yansıdı. Antrenmanda kimsenin ağzını adeta bıçak açmazken, büyük moral bozukluğunun kalan haftalara nasıl etki edeceği merak konusu.

    TERİM ADETA YIKILDI
    İmparator, deplasmanında yaşananlar nedeniyle dünkü idmanda çok moralsizdi.

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