Son dakika: Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak olan Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.
İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısında kadroda yer alan isimler...
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MAJID HOSSEINI
MANUEL DA COSTA
MANOEL MESSIAS
JOAO PEREIRA
SERKAN ASAN
ABDURRAHİM DURSUN
FILIP NOVAK
DOĞAN ERDOĞAN
ABDULKADİR PARMAK
TAHA TUNÇ
JOSE SOSA
BADOU NDIAYE
KEREM BAYKUŞ
BİLAL BAŞACIKOĞLU
ABDÜLKADİR ÖMÜR
ANTHONY NWAKAEME
ALEXANDER SÖRLOTH
CALEB EKUBAN
KORAY KILINÇ