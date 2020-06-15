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    • 15.06.2020 20:07
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    Son dakika: 'un maçı kadrosu belli oldu

    Son dakika haberi... yarı final rövanş maçında ile 'de karşılaşacak olan 'un kamp kadrosu belli oldu. İşte kadroda yer alan o isimler...

    Son dakika: Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak olan Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.

    İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısında kadroda yer alan isimler...
    Son dakika: Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

    UĞURCAN ÇAKIR
    Son dakika: Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

    ERCE KARDEŞLER
    Son dakika: Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

    ARDA AKBULUT
    Son dakika: Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

    HÜSEYİN TÜRKMEN
    Son dakika: Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

    GASTON CAMPI
    Son dakika: Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

    MAJID HOSSEINI
    Son dakika: Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

    MANUEL DA COSTA
    Son dakika: Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

    MANOEL MESSIAS
    Son dakika: Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

    JOAO PEREIRA
    Son dakika: Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

    SERKAN ASAN
    Son dakika: Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

    ABDURRAHİM DURSUN
    Son dakika: Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

    FILIP NOVAK
    Son dakika: Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

    DOĞAN ERDOĞAN
    Son dakika: Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

    ABDULKADİR PARMAK
    Son dakika: Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

    TAHA TUNÇ
    Son dakika: Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

    JOSE SOSA
    Son dakika: Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

    BADOU NDIAYE
    Son dakika: Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

    KEREM BAYKUŞ
    Son dakika: Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

    BİLAL BAŞACIKOĞLU
    Son dakika: Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

    ABDÜLKADİR ÖMÜR
    Son dakika: Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

    ANTHONY NWAKAEME
    Son dakika: Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

    ALEXANDER SÖRLOTH
    Son dakika: Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

    CALEB EKUBAN
    Son dakika: Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

    KORAY KILINÇ
    Haberler Spor Son dakika: Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu
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