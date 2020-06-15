Diagne'ye büyük şok! Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı ancak Belçika ekibindeki disiplinsiz davranışları nedeniyle kısa sürede kadro dışı kalıp forma giyemeyen Mbaye Diagne'nin kiralık sezonu resmen sona erdi.

Het Nieuwsblad'a göre Club Brugge, şu anda ülkesinde olan oyuncu ile yaptığı görüşmeler sonucunda karşılıklı bir anlaşmaya vardı ve oyuncunun kiralık sözleşmesi de feshedildi.

Belçika kulübüyle Diagne arasındaki anlaşmaya göre Senegalli oyuncu, kontratında belirlenmiş olmasına rağmen takımın şampiyonluğundan herhangi bir prim alamayacak.

6 Kasım 2019'da PSG deplasmanında Brugge'ün kazandığı penaltıyı, topu alarak kendi kullanan ve değerlendiremeyen Diagne, sonrasında kadro dışı kalmış ve Belçika ekibinde birçok sorun yaratan olaya karışmıştı.

28 yaşındaki forvetin Galatasaray'la 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor.